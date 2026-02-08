Trường hợp cán bộ, công chức nhận thưởng lên đến 11,7 triệu đồng

Theo Quyết định 786/QĐ-BNV về Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng của Bộ Nội vụ, cá nhân được xét thưởng đột xuất khi đồng thời đáp ứng các tiêu chí như chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của đơn vị; không có nhiệm vụ được giao nhưng không hoàn thành do trách nhiệm cá nhân; có thành tích công tác đột xuất theo quy định.

Trường hợp thành tích có sự tham gia của nhiều người, số cá nhân được đề nghị xét thưởng tối đa 5 người. Đồng thời, tỷ lệ cá nhân được thưởng đột xuất trong năm không vượt quá 20% tổng số người hưởng lương của đơn vị.

Người đứng đầu đơn vị căn cứ báo cáo thành tích để đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí như: Mức độ khó khăn của nhiệm vụ, chất lượng và tiến độ công việc, hiệu quả và mức độ tham gia của cá nhân. Kết quả chấm điểm là căn cứ để đề xuất mức thưởng.

Theo khoản 4 Điều 7 Quy chế, mức thưởng được xác định từ 5 đến 8 điểm sẽ được thưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở; trên 8 đến 10 điểm sẽ nhận thưởng bằng 5 lần mức lương cơ sở.

Mẫu báo cáo thành tích công tác đột xuất đề nghị khen thưởng của Bộ Nội vụ (Ảnh chụp màn hình).

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Như vậy, cá nhân đạt từ trên 8 đến 10 điểm sẽ được thưởng lên đến 11,7 triệu đồng.

Quy định trên áp dụng đối với cá nhân được xét thưởng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 786/QĐ-BNV.

Quỹ tiền thưởng hằng năm quy định nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc của các đối tượng trong danh sách trả lương của đơn vị.

Các đơn vị dự toán thuộc, trực thuộc Bộ dành tối đa 20% Quỹ tiền thưởng quy định để chi thưởng đột xuất (bao gồm cả các cá nhân được Bộ trưởng quyết định thưởng đột xuất); phần còn lại của Quỹ tiền thưởng được sử dụng để chi thưởng định kỳ vào cuối năm.

Nguồn kinh phí chi trả tiền thưởng cho các đối tượng trong danh sách trả lương của đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.