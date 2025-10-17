Bộ Nội vụ định hướng tăng thêm các vị trí việc làm cho cấp xã

Bộ Nội vụ vừa có công văn về việc định hướng bổ sung một số vị trí việc làm ở cấp xã.

Theo đó, để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ Nội vụ đã có công văn 7415/BNV-CCVC về định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã.

Bộ Nội vụ cho biết, qua kiến nghị của một số địa phương, căn cứ quy định pháp luật liên quan, Bộ định hướng bổ sung vị trí việc làm tại UBND xã. Việc này cũng căn cứ đảm bảo phù hợp với khung biên chế công chức cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, Bộ Nội vụ định hướng về vị trí việc làm chuyên viên giúp việc các ban của HĐND. Theo đó, vị trí này bố trí tại văn phòng HĐND và UBND cấp xã, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, giúp việc cho HĐND, các ban của HĐND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, UBND xã chủ động xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức để bố trí cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và vị trí việc làm kế toán viên, Bộ Nội vụ định hướng sẽ bố trí tại các phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc xác định nhiệm vụ và khung năng lực của vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thực hiện tương ứng theo vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thuộc danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung lĩnh vực kế hoạch, tài chính trong cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 06/2024/TT-BNV).

Trước đó, Bộ Nội vụ đã định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã, gồm: 8 vị trí lãnh đạo, quản lý, trong đó có chánh văn phòng, phó chánh văn phòng HĐND và UBND, trưởng phòng, phó trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ trải rộng ở các lĩnh vực: Văn phòng, tư pháp, đối ngoại, tài chính - kế hoạch, xây dựng – công thương, nông nghiệp – môi trường, nội vụ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, khoa học và thông tin, y tế, trung tâm phục vụ hành chính công, dân quân tự vệ...

Theo Nghị quyết 316/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ yêu cầu kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao UBND cấp tỉnh, cấp xã bám sát các văn bản chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, thực tế để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức.

Việc sắp xếp này bảo đảm bố trí đủ ở cấp cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.