Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp trước khi xin nghỉ hưu sớm?

Ông Đô sinh tháng 10/1966, đóng BHXH bắt buộc được 26 năm 4 tháng, đóng bảo hiểm thất nghiệp được hơn 10 năm. Ông dự kiến đến tháng 4/2026 sẽ xin nghỉ việc.

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, ông Đô thắc mắc: “Khi nghỉ việc vào tháng 4/2026, tôi muốn hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp có được không? Sau khi hưởng xong bảo hiểm thất nghiệp tôi muốn giám định sức khỏe để xin nghỉ hưu trước tuổi có được không? Nếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi thì mức lương hưu thấp nhất có được bằng mức lương cơ sở không?”.

Trả lời ông Đô, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ông sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện theo quy định của Luật Việc làm.

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ 4 điều kiện sau: 1/ Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật (không thuộc trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; hoặc nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu). 2/ Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. 3/ Người lao động đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc. 4/ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không thuộc một trong các trường hợp sau: Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực; hoặc đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; hoặc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; hoặc bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; hoặc ra nước ngoài định cư; hoặc chết. Nguồn: Điều 38 Luật Việc làm năm 2025

Sau khi hưởng hết trợ cấp thất nghiệp, ông Đô có thể làm thủ tục đề nghị được hưởng lương hưu sớm vì lý do suy giảm khả năng lao động nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người lao động bị suy giảm khả năng lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường nếu thuộc một trong ba trường hợp sau đây.

Thứ nhất là có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

Thứ hai là có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thứ ba là có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Về mức hưởng lương hưu thấp nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết được quy định tại Khoản 11 và Khoản 13 Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2025 mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu.

Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở.