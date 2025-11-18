Công chức làm việc 15 năm có được nghỉ hưu sớm?

Cán bộ, công chức có quyết định nghỉ việc sau ngày 31/8 sẽ không còn được hưởng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP). Do đó, công chức muốn nghỉ hưu sớm phải đủ điều kiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.

Ông Long hiện là công chức tại tỉnh Hưng Yên, đã đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm 3 tháng. Ông hỏi: “Với thời gian đóng bảo hiểm như vậy, tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu sớm hay không? Nếu được nghỉ thì mức hưởng lương hưu mỗi tháng của tôi là bao nhiêu % lương?”.

Hiện công chức muốn nghỉ hưu sớm phải đủ điều kiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Trả lời ông Long, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên cho biết phải căn cứ vào độ tuổi hiện tại mới có thể xác định được ông Long đã đủ điều kiện nghỉ hưu hay chưa.

Tuổi nghỉ hưu hiện vẫn tăng theo lộ trình như sau: Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Căn cứ vào lộ trình trên, tuổi nghỉ hưu năm 2025 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là: Lao động nam 61 tuổi 3 tháng; lao động nữ 56 tuổi 8 tháng.

Như vậy, nếu đạt đủ 61 tuổi 3 tháng và với 15 năm 3 tháng đóng bảo hiểm xã hội thì ông Long đủ điều kiện nghỉ hưu.

Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định một số trường hợp được nghỉ hưu sớm so với độ tuổi nêu trên tại Điều 64 và Điều 65.

Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện nghỉ hưu sớm quy định tại Điều 64, ông Long sẽ được nghỉ hưu sớm và không bị trừ tỷ lệ mức hưởng lương hưu.

Cụ thể như sau:

Trong trường hợp người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu sớm vì các lý do suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu của họ bị giảm trừ theo số năm nghỉ sớm trước tuổi nghỉ hưu quy định.

Cụ thể như sau:

Nếu nghỉ hưu đúng tuổi, mức hưởng lương hưu của người lao động được tính theo tỷ lệ lương bình quân đã đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Theo Khoản 3 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hằng tháng của những người nghỉ hưu sớm vì các lý do suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội được tính như cách trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%.

Tuy nhiên, điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong các trường hợp nghỉ hưu sớm vì lý do suy giảm khả năng lao động phải đủ 20 năm trở lên. Vậy ông Long không đạt điều kiện này.