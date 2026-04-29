Chuẩn bị đánh giá để có phương án đề xuất lương tối thiểu mới

Bộ Nội vụ đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh thành về việc đánh giá tình hình thực hiện và phân vùng lương tối thiểu.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Để có căn cứ đề xuất với Chính phủ về mức lương tối thiểu trong thời gian tới theo quy định tại Điều 91 Bộ Luật Lao động, Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ngành liên quan báo cáo tình hình thực hiện mức lương tối thiểu, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện lương tối thiểu, đồng thời, căn cứ các yếu tố để đề xuất, kiến nghị về mức lương tối thiểu, điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu nếu có.

Trong trường hợp đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thì Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp trao đổi bằng văn bản với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn, tổng hợp, báo cáo.