Lương tối thiểu tăng 7,2% với những định hướng mới trong năm 2026

Thông tin được Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Tống Văn Lai cung cấp tại Hội nghị Đối thoại chính sách giữa Bộ Nội vụ và các đối tác quốc tế ngày 27/11.

Ông Lai cho biết, hiện nay, chính sách tiền lương của Việt Nam đã được hoàn thiện, chuyển đổi hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường, nhất là tiền lương tối thiểu.

Việt Nam đang thực hiện mô hình đại diện cấp quốc gia 3 bên thông qua Hội đồng Tiền lương quốc gia. Mô hình này có sự hỗ trợ của ILO (Tổ chức Lao động quốc tế) trong nhiều năm và được đánh giá cao vì phù hợp với tiêu chuẩn chung của quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Tống Văn Lai (Ảnh: Hoa Lê).

Trong những năm vừa qua, những kiến nghị điều chỉnh lương tối thiểu vùng của Hội đồng Tiền lương quốc gia đều được Chính phủ đồng thuận. Mới đây, Chính phủ ban hành nghị định tăng lương tối thiểu vùng 7,2%, từ 1/1/2026.

Về định hướng trong năm 2026, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cho biết, Cục ưu tiên 3 công việc rất quan trọng và mong muốn các tổ chức quốc tế trong đó đặc biệt là ILO hỗ trợ.

Thứ nhất, tăng cường năng lực cho Hội đồng Tiền lương Quốc gia để làm tốt nhiệm vụ phân tích, đánh giá chính sách tiền lương tối thiểu đến đời sống thực tiễn.

Thứ hai, nghiên cứu cơ chế lương tối thiểu sau khi chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp. Trong quá trình thực hiện, Chính phủ đang tạm thời giữ nguyên phương án cũ - lương tối thiểu theo 4 vùng. Trong khi một số quốc gia như Hàn Quốc chỉ áp dụng một mức lương tối thiểu duy nhất.

Cuối cùng, ông Lai cho biết sẽ nghiên cứu, tăng cường tham vấn về tiền lương nhằm nâng cao năng lực thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Từ đó, hướng tới mức lương thỏa đáng cho người lao động.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ 1/1/2026.

Việc tăng lương tối thiểu áp dụng cho 2 nhóm. Thứ nhất là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Thứ hai là người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động bao gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc theo thỏa thuận. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động theo vùng như sau:

Đây là kết quả của 2 phiên họp đàm phán lương hồi tháng 7. Khi đó, Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,2% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2026 để khuyến nghị Chính phủ xem xét.

Như vậy, lương tối thiểu sẽ tăng 250.000-350.000 đồng so với hiện hành.

Hội đồng Tiền lương quốc gia tính toán, mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2026. Mức này đã có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, từ năm 2000 đến nay, Chính phủ đã 20 lần điều chỉnh lương tối thiểu.