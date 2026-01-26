Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tương ứng lương tối thiểu mới

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), áp dụng từ năm 2026.

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, địa bàn đơn vị áp dụng mức lương tối thiểu theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP tại thành phố Hà Nội với vùng II gồm các xã: Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn, Quảng Oai, Cổ Đô, Minh Châu, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Đan Phượng, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Phượng Dực, Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn. Bên cạnh đó, vùng I gồm các xã, phường còn lại.

Lương tối thiểu được điều chỉnh ngay từ đầu năm 2026 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đặc biệt, trường hợp do điều chỉnh địa bàn áp dụng mà mức lương tối thiểu gắn với địa bàn tại phụ lục kèm theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại thời điểm ngày 31/12/2025 thì người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu tại thời điểm ngày 31/12/2025 đối với những người lao động được tuyển dụng từ ngày 31/12/2025 trở về trước cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Ngoài ra, người lao động làm việc khác với địa chỉ trụ sở chính của đơn vị, yêu cầu đơn vị lập danh sách chi tiết lao động, mã vùng, địa chỉ nơi làm việc để xác định mức lương tối thiểu tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội yêu cầu thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, người tham gia BHXH, BHYT thực hiện thu BHXH theo mức lương tối thiểu theo đúng quy định.

Đồng thời, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng kiểm tra, đối chiếu, rà soát hợp đồng lao động và mức tiền lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương của đơn vị theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu trên để kịp thời điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động theo đúng quy định.

Chậm nhất trước ngày 31/1, đơn vị lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN gửi cơ quan BHXH để điều chỉnh mức đóng.