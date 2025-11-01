Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện chứng thực

Trước ngày 1/11, việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2025/NĐ-CP. Theo đó, ở cấp xã chỉ có chủ tịch, phó chủ tịch UBND có thẩm quyền ký chứng thực.

Sau thời điểm 1/7, các đơn vị hành chính cấp xã đều mở rộng quy mô với dân số rất lớn, một số xã, phường ở TPHCM có hơn 200.000 dân. Do đó, số lượng hồ sơ chứng thực ở cấp xã phải giải quyết tăng gấp nhiều lần so với trước đây, khiến lãnh đạo UBND cấp xã mất rất nhiều thời gian chỉ để ký hồ sơ chứng thực, không đảm bảo các nhiệm vụ quản lý khác.

Từ 1/11, chủ tịch UBND cấp xã có thể ủy quyền cho công chức thực hiện nhiệm vụ chứng thực (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Trước thực tiễn này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 23, có hiệu lực từ ngày 1/11 nhằm tháo gỡ vướng mắc.

Theo Khoản 2 Điều 1, Nghị định 280 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 23 quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực.

Cụ thể, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23 cho phép chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động chứng thực.

Quy định mới cũng xác định rõ việc ủy quyền, phân công thực hiện các việc chứng thực và việc ký, sử dụng con dấu khi thực hiện chứng thực được thực hiện theo quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, pháp luật về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã và pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, Khoản 8 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Công chức thuộc UBND cấp xã được chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn và được giao ký thừa ủy quyền thì được sử dụng con dấu của UBND cấp xã”.

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 1, Nghị định 280 sửa đổi Khoản 9 Điều 2 Nghị định 23 quy định về người thực hiện chứng thực. Theo đó, người thực hiện chứng thực là chủ tịch UBND cấp xã; người được ủy quyền hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23...

Điều này có nghĩa kể từ ngày 1/11, khi Nghị định 280 có hiệu lực, chủ tịch UBND cấp xã được phép ủy quyền cho công chức sử dụng con dấu (theo Khoản 8 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và thực hiện nhiệm vụ chứng thực (theo Khoản 9 Điều 2 Nghị định 23).