"Không để cán bộ công chức thuộc tầng lớp nghèo trong xã hội!"

Đột phá về thu nhập, đãi ngộ với cán bộ công chức

Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 30/10, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) nhận xét, Việt Nam đã đi qua một nhiệm kỳ với nhiều thành tựu đặc biệt. Để bước vào giai đoạn phát triển mới, ông nêu vấn đề, phải có đột phá về thể chế và chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

"Không thể để cán bộ, công viên chức thuộc tầng lớp nghèo của xã hội. Thu nhập của lực lượng lao động ở khu vực công phải ngang với mức sống trung bình của xã hội, để họ tập trung vào công vụ và không phải làm thêm để lo cho cuộc sống", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Ảnh: Quang Phúc).

Theo đại biểu, ngoài cải thiện thu nhập, cần thiết lập hệ thống KPI hợp lý, áp dụng chế độ tưởng thưởng xứng đáng và chế tài nghiêm ngặt trong thực thi công vụ tương xứng với chế độ đãi ngộ để khuyến khích sự cống hiến.

Ông Trương Trọng Nghĩa cho rằng việc đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài trong khu vực công là "nhu cầu bắt buộc và cấp bách", đòi hỏi tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển chọn lãnh đạo phải khách quan, khoa học và công tâm, vì lợi ích cao nhất của đất nước.

"Quy hoạch cán bộ lãnh đạo phải là một quá trình thử thách và kiểm chứng, có lên có xuống, có vào có ra. Cần trọng dụng ngay những người đã chứng minh được năng lực thực chất, có đạo đức công vụ cao, dù trong hay ngoài quy hoạch, trong hay ngoài Đảng", ông trình bày thêm.

Đại biểu TPHCM cảnh báo, Việt Nam đang có dấu hiệu tiệm cận "bẫy thu nhập trung bình", khi nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI, năng suất lao động và tỷ lệ nội địa hóa thấp, thiếu nhân lực chất lượng cao, dân số già hóa, khoảng cách giàu - nghèo gia tăng và đặc biệt là thu nhập của người lao động, kể cả cán bộ, công chức còn thấp, thậm chí một bộ phận dưới mức sống tối thiểu.

Ông cho rằng chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang kinh tế tri thức, kinh tế xanh và kinh tế số chỉ có thể thành công khi con người được tạo điều kiện phát huy năng lực, sáng tạo và được đãi ngộ xứng đáng.

Niềm tin của người dân và lòng tự hào của người cán bộ

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu K’Nhiễu (Lâm Đồng) nêu thực tiễn địa phương, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy tinh gọn hơn nhưng khối lượng công việc tăng lên đáng kể, tạo áp lực rất lớn cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

"Tại một số địa phương, cán bộ xã vừa phải tham mưu, vừa tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, triển khai chuyển đổi số, đồng thời đi cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Công việc nhiều, điều kiện hạn chế nhưng tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở thì chưa bao giờ thiếu", ông nói.

Theo đại biểu, có những buổi tối 19-20h, trụ sở xã, phường vẫn sáng đèn, công chức kiên trì giải quyết từng hồ sơ đúng hẹn để người dân không phải chờ đợi, chỉ với một suy nghĩ giản dị "người dân nhờ, mình phải làm".

Đại biểu K’Nhiễu, đoàn Lâm Đồng (Ảnh: QH).

Ông K’Nhiễu nhấn mạnh, ở cấp xã, mỗi hành động chậm trễ hay thiếu trách nhiệm đều tác động trực tiếp đến niềm tin của người dân.

Để mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông đề nghị Chính phủ hoàn thiện cơ chế đánh giá và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, giúp họ yên tâm cống hiến; nâng cao điều kiện làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, trang bị đủ cơ sở vật chất để phục vụ dân nhanh và chính xác hơn.

Đại biểu cũng kiến nghị bố trí nhân sự phù hợp với khối lượng công việc thực tế, tránh quá tải khi biên chế không đổi; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ và cán bộ là người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để họ trưởng thành và gắn bó lâu dài với địa phương.

Điều chỉnh biên chế cấp xã

Cùng góc nhìn từ cơ sở, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Lâm Đồng) đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm rà soát, ban hành chính sách chuyển giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã quản lý, đặt dưới sự chỉ đạo của UBND cấp xã.

"Thực tế tại nhiều địa phương, người dân vẫn phải đi xa, đi lại nhiều lần, qua nhiều khâu trung gian để làm thủ tục đất đai. Có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi, một trong những nguyên nhân quan trọng là nhiều hệ thống chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai vẫn thuộc cấp tỉnh quản lý", ông nói.

Ông cho rằng đây là giải pháp thiết thực, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Đại biểu cũng kiến nghị xem xét sửa đổi quy định về số lượng cấp phó tại UBND cấp xã và cấp phó các phòng, ban chuyên môn, theo hướng tăng thêm nhân sự để phù hợp với đặc thù quản lý ở từng địa phương.

Theo ông, thực tế cho thấy nhiều xã, phường có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, khối lượng công việc đa dạng, nhưng số lượng phó chủ tịch UBND và cấp phó các phòng ban vẫn còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn đến quá tải, chậm tiến độ, đặc biệt trong giải quyết hồ sơ đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tôn giáo, dân tộc và trật tự xã hội.