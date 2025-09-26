Chủ tịch xã, phường ủy quyền cho công chức việc chứng thực 13 loại giấy tờ

Ngày 26/9, theo thông tin từ HĐND tỉnh Cà Mau, tỉnh đã có nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã, phường được ủy quyền cho công chức thực hiện trong lĩnh vực chứng thực trên địa bàn.

Theo đó, công chức xã, phường được Chủ tịch UBND ủy quyền thực hiện chứng thực 13 nội dung.

Cụ thể, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

Cán bộ, công chức cấp xã ở Cà Mau phục vụ yêu cầu thủ tục của người dân (Ảnh: CTV).

Công chức được ủy quyền chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở.

Chứng thực di chúc; Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở.

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở; Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, giao dịch.

Chứng thực việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND xã, phường căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, quyết định việc ủy quyền một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên cho công chức thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Việc có quy định nói trên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chứng thực khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm hoạt động chứng thực thông suốt, không bị gián đoạn, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.