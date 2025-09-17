Bộ Nội vụ phản hồi về quy định chủ tịch xã uỷ quyền cho cấp phó ký sổ đỏ

Bà Nguyễn Thị Nhàn nêu thắc mắc: Trường hợp chủ tịch UBND xã ủy quyền cho phó chủ tịch ký các giấy tờ thuộc thẩm quyền (như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...), theo lĩnh vực được phân công, thì quy định pháp luật hiện hành cho phép thực hiện như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 đã quy định UBND ủy quyền cho chủ tịch UBND, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp mình hoặc UBND, chủ tịch UBND cấp dưới.

Chủ tịch UBND ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp mình hoặc chủ tịch UBND cấp dưới.

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND, chủ tịch UBND cấp xã.

Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp mình thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền.

Đồng thời, phó chủ tịch UBND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do chủ tịch UBND phân công theo lĩnh vực, địa bàn công tác; chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch UBND và trước pháp luật về các quyết định thuộc lĩnh vực, địa bàn, phạm vi quyền hạn được phân công.

Khi chủ tịch UBND vắng mặt, 1 phó chủ tịch UBND được chủ tịch UBND phân công thay mặt lãnh đạo công tác của UBND.

Ủy viên UBND thực hiện các công việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực được UBND, chủ tịch UBND phân công; tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể UBND; cùng tập thể UBND quyết định và liên đới chịu trách nhiệm các vấn đề quy định.

Theo đó, thể thức ký các văn bản ủy quyền quy định tại Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương được thực hiện theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 30 của Chính phủ về công tác văn thư.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.