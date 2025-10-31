Thời điểm thực hiện cải cách với 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức

Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Quốc hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cải cách chính sách tiền lương đang được xây dựng theo một đề án tổng thể.

Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương sẽ chủ trì đánh giá lại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách tiền lương, sau đó báo cáo Trung ương vào đầu năm 2026 để xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Việc này cần thực hiện trên cơ sở có lộ trình, bước đi phù hợp, nằm trong tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước, tổng thể tăng trưởng kinh tế cũng như khả năng chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức.

Trước đó, Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Quốc hội nêu rõ, thực hiện đầy đủ 2 nội dung cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết số 27 của Trung ương.

Bên cạnh đó, Quốc hội quyết định thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công theo lộ trình, từng bước, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi và góp phần nâng cao đời sống người hưởng lương.

Cơ quan liên quan đang xây dựng đề án tổng thể về tiền lương (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Quốc hội giao Chính phủ triển khai thực hiện các nội dung đã rõ, đủ điều kiện để thực hiện. Trong đó, Chính phủ được giao hoàn thiện chế độ nâng lương; bổ sung chế độ tiền thưởng; quy định nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Như vậy, việc thực hiện 5 bảng lương mới và phụ cấp trong khu vực công vẫn tiếp tục xem xét theo lộ trình, từng bước, thận trọng.

Theo Nghị quyết 27, cả nước sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Theo đó, cả hệ thống có 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong bộ máy từ Trung ương đến cấp xã.

Việc xây dựng bảng lương này thực hiện theo nguyên tắc mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; người giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; người giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý về lĩnh vực xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Cả nước cũng sẽ có 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Theo Nghị quyết 27 của Trung ương, cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Tựu chung lại, việc thực hiện 5 bảng lương mới sẽ được tiếp tục tính toán trên cơ sở có lộ trình, bước đi phù hợp, nằm trong tổng thể cải cách nền hành chính Nhà nước, tổng thể tăng trưởng kinh tế cũng như khả năng chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức.