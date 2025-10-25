Chủ tịch xã được ủy quyền cấp dưới ký chứng thực giấy tờ

Ngày 25/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực trên địa bàn tỉnh này.

Nghị quyết quy định chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch thực hiện các nhiệm vụ chứng thực như chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch thực hiện các nhiệm vụ chứng thực giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (Ảnh: Quốc Triều).

Để được nhận ủy quyền, công chức phải có trình độ cử nhân luật hoặc đã được bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực, đồng thời phải có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô dân số và khối lượng công việc ở cấp xã tăng mạnh, đội ngũ lãnh đạo cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Điều này đã dẫn đến tình trạng quá tải trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong công tác chứng thực các loại giấy tờ.

Do đó, Nghị quyết này sẽ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm tải cho lãnh đạo cấp xã, rút ngắn thời gian phục vụ người dân.