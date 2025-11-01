Lộ trình thực hiện 5 bảng lương, 9 phụ cấp mới của công chức

Lộ trình thực hiện cải cách tiền lương

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, ông H.V.Đ. cho biết ông là công chức cấp xã. Ông nhận thấy, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng và áp lực công việc của cán bộ, công chức tăng lên rất nhiều nhưng chế độ, chính sách, tiền lương vẫn chưa thay đổi.

Ông Đ. hỏi, lộ trình điều chỉnh chế độ chính sách hiện nay như thế nào? Trước đây, ông được bố trí, sắp xếp là công chức cấp xã, kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách (văn thư, lưu trữ, thủ quỹ). Vậy sau sắp xếp ông còn tiếp tục được hưởng chế độ kiêm nhiệm không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện từ năm 2004 đến nay có nhiều phát sinh, bất cập.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 và Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị, Quốc hội về những vướng mắc, bất cập nếu thực hiện các bảng lương mới và các chế độ phụ cấp mới trong khu vực công theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn thực hiện các chế độ với công chức sau sắp xếp bộ máy (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Theo đó, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 (Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV), trong đó tại điểm 5.2 khoản 5 Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024 đã giao: "Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, trong đó phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét sau năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị".

Sau khi Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu phù hợp, tính khả thi và đề xuất tiền lương, các chế độ phụ cấp mới và tiền thưởng.

Trong đó, có chính sách tiền lương, thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng, quy định của pháp luật và khả năng ngân sách của nhà nước.

Hướng dẫn thực hiện các chế độ sau sắp xếp

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 và tại điểm 1.1.4 và 1.2.4 khoản 1 Mục V Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có các Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025, số 11/CV-BCĐ ngày 4/6/2025 và số 16/CV-BCĐ ngày 9/8/2025 hướng dẫn thực hiện (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.

Trong đó, tại Công văn số 16/CV-BCĐ đã thống kê các loại phụ cấp được áp dụng theo quy định của pháp luật.