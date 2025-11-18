Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm liệt sỹ tại Đà Nẵng

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác đặt vòng hoa tưởng niệm và dâng hương các Anh hùng liệt sỹ.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn (Ảnh: Công Bính).

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Anh hùng, liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đến, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác dâng hương Nhà Lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi, dâng hương tại khu mộ Tổng đốc Hoàng Diệu (thôn Xuân Kỳ, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng), thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ngôn (105 tuổi) tại thôn Bảo An, xã Gò Nổi.

Chủ tịch nước Lương Cường trò chuyện với người dân tại thôn Bảo An (Ảnh: Công Bính).

Cùng ngày, Chủ tịch nước và đoàn công tác tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Bảo An, xã Gò Nổi.