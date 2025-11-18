Thế hệ thứ 3 của người nhiễm chất độc da cam được hỗ trợ hàng tháng

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND (Nghị quyết 23) của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội ngoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ trên địa bàn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/11.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định chính sách dành cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (chất độc da cam) và con đẻ của họ, chưa quy định chính sách hỗ trợ đối với thế hệ thứ 3, thứ 4 của người nhiễm chất độc hóa học.

Theo Nghị quyết 23, tỉnh Nghệ An sẽ chi trả hỗ trợ hàng tháng đối với thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Chính sách này sẽ áp dụng đối với người khuyết tật bẩm sinh có bố, mẹ đẻ đã hoặc đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tỉnh Nghệ An có chính sách riêng để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được hỗ trợ bằng 0,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội được quy định tại Nghị định số 76 của Chính phủ (500.000 đồng/tháng).

Người được Hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21-40% hoặc được cơ quan chức năng đánh giá, chấm điểm mức độ khuyết tật đạt 2-4 điểm theo quy định tại Thông tư số 1/2019/TT-BLĐTBXH ngày 2/1/2019 của Bộ LĐ-TB&XH được hỗ trợ bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Người được Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động 41-60% hoặc được cơ quan chức năng đánh giá, chấm điểm mức độ khuyết tật đạt 5-6 điểm theo quy định trên được hưởng hỗ trợ 1,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Ông Nguyễn Văn Trình (SN 1948, trú xóm 5 Phúc Thọ, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) bị nhiễm chất độc da cam trong quá trình tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Chất độc này đã truyền sang người con trai Nguyễn Văn Hải (SN 1985). Hai con của anh Hải là cháu Nguyễn Thị Cẩm Như (SN 2011) và Nguyễn Văn Nhật (SN 2015) bị di chứng chất độc hóa học của ông, trí tuệ bị ảnh hưởng.

Anh Hải đang hưởng chế độ chất độc da cam 2,7 triệu đồng/tháng, 2 con anh Hải được nhận chế độ bảo trợ người tàn tật với mức 1 triệu đồng/cháu. Ba bố con anh Hải không được nhanh nhẹn, sức khỏe kém, thường xuyên đau ốm...

Khoản hỗ trợ hàng tháng của 3 bố con anh Hải được gần 5 triệu đồng chỉ đủ chi trả tiền thuốc và một số chi phí sinh hoạt thiết yếu. Gánh nặng kinh tế rơi lên vai chị Nguyễn Thị Nhung, vợ anh Hải.

“Ba bố con nay ốm, mai đau, nên tôi cũng không rời ra mà đi làm được. Hôm nào tranh thủ được thì đi nhặt ve chai, kiếm thêm mớ rau, con cá cải thiện cho bố con. Nay nếu các cháu có thêm khoản hỗ trợ, cũng giúp tôi bớt đi được một phần gánh nặng kinh tế”, chị Nhung tâm sự.

Người phụ nữ này mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sớm ban hành hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục, hồ sơ để 2 con sớm được hưởng chính sách hỗ trợ này.