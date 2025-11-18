Đẩy mạnh thực hiện Dự án 6 trong Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững

Chủ tịch UBND phường Trà Câu chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Qua đó, các đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cộng đồng, hộ nghèo và tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giảm nghèo.

Ngư dân tại tỉnh Quảng Ngãi mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá (Ảnh: Quốc Triều).

Địa phương tiến hành đặt hàng sản xuất chương trình thông tin và truyền thông định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng chương trình; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới…

Dự kiến trong tháng 11, địa phương sẽ tổ chức các chương trình thông tin và truyền thông định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng chương trình, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở…

Đối tượng nằm trong kế hoạch triển khai là mô hình, dự án giảm nghèo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do người khuyết tật, phụ nữ, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chủ trì thực hiện; cán bộ làm công tác giảm nghèo tại địa phương, chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ...