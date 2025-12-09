Hồi hương liệt sỹ hi sinh năm 18 tuổi, hài cốt lưu lạc hơn nửa thế kỷ

Ngày 9/12, Đảng ủy, UBND phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình và gia đình tổ chức trọng thể lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Trần Văn Tuân.

Liệt sỹ Trần Văn Tuân SN 1953, ở thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ, nay là tổ dân Phố Thịnh Đại, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Tuân tại quê nhà (Ảnh: Văn Toàn).

Liệt sỹ Trần Văn Tuân sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, gia đình có 11 người con, liệt sỹ Tuân là con thứ hai.

Tháng 8/1971, người thanh niên Trần Văn Tuân lên đường nhập ngũ, vào Đại đội 7, Tiểu đoàn 8-KN.

Trong trận chiến đấu ác liệt với quân địch tại mặt trận phía Nam, người lính Trần Văn Tuân bị thương nặng và hi sinh vào ngày 11/1/1973. Liệt sỹ được đơn vị, người dân địa phương an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Ân Phong, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai nhưng gia đình không nắm được thông tin này.

Tìm lại được phần mộ thân nhân sau 52 năm, gia đình liệt sỹ đã làm các thủ tục để đưa liệt sỹ Tuân trở về quê hương.

Hài cốt liệt sỹ Trần Văn Tuân được an táng tại nghĩa trang quê nhà (Ảnh: Văn Toàn).

Theo nguyện vọng của gia đình, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quy trình tiếp nhận, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang quê nhà.

Lãnh đạo UBND phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình cho biết, vận hành bộ máy chính quyền mới, địa phương đã làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, trên địa bàn. Nghĩa trang liệt sỹ phường được cải tạo và nâng cấp khang trang, sạch đẹp. Nhiều nhà tình nghĩa được xây dựng, tu sửa để trao tặng các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công.