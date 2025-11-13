Chính phủ được chủ động dùng nguồn tích lũy để tăng lương và thu nhập

Nội dung này được đề cập trong Nghị quyết về ngân sách Nhà nước năm 2026 vừa được Quốc hội thông qua chiều 13/11, với 419/420 đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành.

Quốc hội chốt năm 2026 thu ngân sách Nhà nước gần 2,53 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách Trung ương hơn 1,22 triệu tỷ đồng, thu ngân sách địa phương hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Với nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội đồng ý sử dụng 23.839 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2026 của địa phương để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về ngân sách Nhà nước năm 2026 (Ảnh: Hồng Phong).

Tổng số chi ngân sách Nhà nước trong năm 2026, theo nghị quyết của Quốc hội, là hơn 3,15 triệu tỷ đồng, gồm: chi ngân sách Trung ương hơn 1,8 triệu tỷ đồng; chi ngân sách địa phương hơn 1,35 triệu tỷ đồng (không bao gồm chi từ nguồn bổ sung để bảo đảm tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng).

Quốc hội cũng chốt mức bội chi ngân sách Nhà nước là 605.800 tỷ đồng, (tương đương 4,2% tổng sản phẩm trong nước - GDP).

Về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương, đồng thời tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách chính sách tiền lương.

Cùng với đó, Quốc hội cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế.

Quốc hội cũng đồng ý sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Đáng chú ý, từ năm 2026, Quốc hội giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định.

Chính phủ cũng được giao rà soát kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (chi tiền lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các địa phương được sử dụng số kinh phí tiết kiệm này để bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương.

Một nhiệm vụ khác được đề ra trong nghị quyết, theo Quốc hội, là phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Quốc hội yêu cầu hạn chế ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách làm giảm thu ngân sách Nhà nước, trừ cam kết hội nhập quốc tế, các chính sách thu hút đầu tư và các trường hợp thực sự cấp thiết.

Trong giải ngân đầu tư công, Quốc hội quán triệt kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân nhưng thiếu vốn, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn

Chính phủ được giao chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá, giám sát hiệu quả triển khai phân bổ, giao dự toán và thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước, theo nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội trong phiên làm việc chiều 13/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Quốc hội giao Chính phủ xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026, Quốc hội lưu ý tiết kiệm ngay 5% dự toán khi phân bổ chi đầu tư ngân sách từ đầu năm để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu quản lý chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ của các dự án.