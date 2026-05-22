Tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể cấp xã: Có vị trí 1 "chọi" 6

Theo thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, cuộc kiểm tra, sát hạch người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức khối Đảng, đoàn thể cấp xã sẽ diễn ra trong 2 ngày 24-25/5.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch cũng đã thông báo triệu tập 61 người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vào làm công chức cơ quan Đảng, đoàn thể cấp xã có mặt tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An để làm thủ tục và tham gia kiểm tra, sát hạch.

Xã Tiên Đồng tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh minh họa: V. Tín).

61 ứng viên này sẽ tham gia kiểm tra, sát hạch bằng hình thức vấn đáp trực tiếp để dự tuyển vào 58 vị trí công chức khối Đảng, đoàn thể còn thiếu tại 18 xã thuộc khu vực miền núi, biên giới đang thiếu nhân sự trong bộ máy.

Theo danh sách thí sinh tham gia sát hạch, xã Tiên Đồng (Nghệ An) có số lượng người hoạt động không chuyên trách dự tuyển cao nhất.

Địa phương này có 2 chỉ tiêu tuyển dụng vào vị trí chuyên viên Ban xây dựng Đảng và chuyên viên cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhưng có 10 người dự tuyển. Trong đó có 4 người dự tuyển vào vị trí chuyên viên Ban Xây dựng Đảng và 6 người dự tuyển vào vị trí chuyên viên cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, tương đương tỉ lệ 1 "chọi" 4 và 1 "chọi" 6.

Người hoạt động không chuyên trách tham gia sát hạch vào công chức xã Tiên Đồng có thời gian đóng bảo hiểm lâu nhất là 13 năm 6 tháng, 4 người tham gia bảo hiểm trên 10 năm, còn lại có thời gian đóng bảo hiểm từ 6 năm 6 tháng đến gần 10 năm.

Theo bà Lê Thị Thêu, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Đồng, đơn vị đã gửi thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch đến các cá nhân có tên trong danh sách. Toàn bộ quá trình tổ chức kiểm tra, sát hạch do Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện, xã là đơn vị tiếp nhận công chức vào làm việc sau khi có quyết định tuyển dụng của cơ quan cấp tỉnh.

“Tỉ lệ chọi” cao thứ 2 thuộc về vị trí chuyên viên Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy xã Sơn Lâm (Nghệ An). Địa phương này có 1 chỉ tiêu tuyển dụng nhưng có 5 người hoạt động không chuyên trách dự tuyển, trong đó có 3 người đang làm việc tại xã Sơn Lâm, một người đang làm việc tại xã Đại Đồng (Nghệ An) và người còn lại đang làm việc tại Đảng ủy phường Trường Vinh (Nghệ An).

Theo Kết luận số 210-KL/TW, ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách tại cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 31/5.