Bà Đ.T.T.Thư hiện công tác tại một trường trung học phổ thông, trúng tuyển từ tháng 12/2023. Bà Thư có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành giảng dạy từ năm 2016, được miễn tập sự vì đóng bảo hiểm xã hội đúng quy định trên 12 tháng.

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, bà Thư thắc mắc: “Tôi chỉ được xếp lương hệ số đại học 2,34. Xin hỏi nhà giáo có trình độ thạc sĩ giảng dạy ở cấp trung học phổ thông được xếp lương hệ số nào?”.

Việc xếp lương viên chức căn cứ vào chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm khi tuyển dụng, tiếp nhận (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trả lời bà Thư, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Việc xếp lương đối với trường hợp trước khi tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”.

Thông tư số 05/2024/TT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xếp lương đối với trường hợp của bà Đỗ Thị Thanh Thư được thực hiện theo Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BNV.

Theo đó, căn cứ vào tổng thời gian hưởng lương có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có thời gian không liên tục mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) trừ đi thời gian tập sự (tính theo quy định của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm khi tuyển dụng, tiếp nhận), thời gian còn lại sẽ làm căn cứ để xếp lương ở chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng, tiếp nhận.

Cách xếp lương như sau: Tính từ bậc 1 của chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm khi tuyển dụng, tiếp nhận. Sau đó, mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với trường hợp được bổ nhiệm vào chức danh viên chức xếp lương loại A0, loại A1; hoặc sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) đối với trường hợp được bổ nhiệm vào chức danh viên chức xếp lương loại B được xếp lên 1 bậc lương.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương nêu trên, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (đối với viên chức xếp lương loại A0, loại A1) hoặc chưa đủ 24 tháng (đối với viên chức xếp lương loại B) thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau, hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong chức danh được bổ nhiệm khi tuyển dụng, tiếp nhận.

Căn cứ vào quy định trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bà Thư cung cấp các hồ sơ chứng minh quá trình công tác có đóng bảo hiểm xã hội trước đó để được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn việc xếp lương.