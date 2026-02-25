Người Chứt dưới chân núi Ka Đay sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Lấy đổi thay bản làng nâng cao nhận thức bầu cử

Bản Rào Tre nằm dưới chân núi Ka Đay, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh (trước đây thuộc xã Hương Liên, huyện Hương Khê cũ), là nơi sinh sống của 46 hộ dân với hơn 150 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí chuẩn bị tại bản Rào Tre trở nên khẩn trương, nghiêm túc.

Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền để mỗi cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình (Ảnh: Văn Nguyễn).

Các cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), cho biết theo danh sách niêm yết, toàn bản có 99 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", cán bộ, chiến sĩ biên phòng tổ chức tuyên truyền theo từng nhóm hộ gia đình; giải thích cụ thể về quyền, nghĩa vụ của công dân; hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, thời gian và địa điểm bầu cử.

Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe cho bà con, tạo sự gần gũi, tin tưởng.

Từ tộc người tưởng như tuyệt chủng, người Chứt đã hòa nhập cộng đồng, biết chăn nuôi sản xuất (Ảnh: Dương Nguyên).

Để bà con dễ hiểu, lực lượng biên phòng lấy những đổi thay thiết thực của bản làng làm minh chứng sinh động như lớp học được duy trì, đường bê tông khang trang, nương rẫy ngày càng xanh tốt.

Qua đó, cán bộ biên phòng nhấn mạnh rằng để tiếp tục có những chủ trương, chính sách phù hợp, cần lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Muốn vậy, mỗi cử tri phải trực tiếp tham gia bỏ phiếu.

Bà Hồ Thị Kiên, Trưởng bản Rào Tre, cho biết thời gian qua bà con được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ lưỡng về công tác bầu cử. Nhờ đó, bà con đã nhận thức rõ bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm của công dân.

Phát huy tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Nguyễn Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Trạch, thông tin trong cơ cấu đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 có đại diện là Phó Bí thư Chi bộ, người dân tộc Chứt; bảo đảm tiêu chí đại biểu nữ, đại biểu trẻ. Điều này góp phần tăng cường tính đại diện, phát huy tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số và thế hệ trẻ trong cơ quan dân cử ở cơ sở.

Bà con dân tộc Chứt sống trong hàng chục căn nhà sàn kiên cố dưới chân núi Ka Đay (Ảnh: Dương Nguyên).

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phúc Trạch đã hoàn tất theo đúng quy định. Danh sách cử tri được niêm yết đầy đủ; các bước hiệp thương, hoàn thiện hồ sơ, niêm yết danh sách ứng cử viên được triển khai đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Đối với đồng bào Chứt ở bản Rào Tre, nơi sinh kế còn gắn bó với núi rừng và thường xuyên đi rừng sản xuất, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Giàng tổ chức tuyên truyền phù hợp với đặc thù đời sống. Qua đó, nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của cử tri được nâng lên rõ rệt.

"Bà con đều khẳng định sẽ có mặt đầy đủ tại điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Mọi người đồng tình cao và xem đây thực sự là ngày hội của toàn dân", ông Nhã cho biết.