29 nhân viên an ninh hàng không được tuyển chọn vào công an

Ngày 21/3, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã công bố các quyết định về việc tuyển chọn vào lực lượng Công an nhân dân, xếp lương và phong cấp bậc hàm đối với nhân viên an ninh hàng không.

Công an tỉnh Quảng Trị quyết định tuyển chọn 29 nhân viên hiện công tác tại bộ phận an ninh hàng không, thuộc Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào ngành.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị trao quyết định tuyển chọn nhân viên an ninh hàng không vào lực lượng công an (Ảnh: Thùy Trang).

Việc tuyển chọn nhân viên an ninh hàng không vào lực lượng công an là dấu mốc quan trọng, góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, yêu cầu các cán bộ được tuyển chọn nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.