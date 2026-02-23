Năm 2026, nhà giáo có thể làm việc đến 71,5 tuổi mới nghỉ hưu

Nhà giáo có trình độ cao được kéo dài tuổi làm việc (Ảnh minh họa: Hồng Huyên).

Hiện tuổi nghỉ hưu của người lao động được quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình.

Trước năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, lao động nữ là 55 tuổi. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau năm 2021, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Lộ trình tăng tuổi hưu kéo dài cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Căn cứ quy định trên, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên nói chung từ năm 2026 như sau:

Như vậy, trong năm 2026, độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của lao động nam là 61 tuổi 6 tháng (61,5 tuổi) và lao động nữ là 57 tuổi.

Tuy nhiên, đối với nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thì có thể nghỉ hưu ở độ tuổi trễ hơn quy định trên.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 27 Luật Nhà giáo 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026), một số nhà giáo khác được nghỉ hưu muộn hơn tuổi nghỉ hưu quy định từ 5 đến 10 năm, tùy theo chức danh, trình độ và vị trí làm việc.

Cụ thể, Luật Nhà giáo quy định đối tượng có thể hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu quy định bao gồm nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.

Thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định tùy vào chức danh, trình độ như sau:

Nhà giáo có trình độ tiến sĩ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 5 tuổi; tức là nhà giáo nam có thể nghỉ hưu khi đủ 66,5 tuổi, nhà giáo nữ nghỉ hưu ở tuổi 62.

Nhà giáo có chức danh phó giáo sư được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 7 tuổi; tức là nhà giáo nam có thể nghỉ hưu khi đủ 68,5 tuổi, nhà giáo nữ nghỉ hưu ở tuổi 64.

Nhà giáo có chức danh giáo sư được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 10 tuổi; tức là nhà giáo nam có thể nghỉ hưu khi đủ 71,5 tuổi, nhà giáo nữ nghỉ hưu ở tuổi 67.

Chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định trên chỉ được thực hiện khi cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở giáo dục.

Luật Nhà giáo cũng quy định, trong thời gian thực hiện chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định trên thì nhà giáo không giữ chức vụ quản lý.