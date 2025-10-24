Tăng thêm 4 vị trí việc làm, nâng tổng số vị trí công chức cấp xã lên 43

Bộ Nội vụ vừa có công văn 9478/BNV-CCVC gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm công chức, viên chức.

3 nhóm vị trí việc làm

Liên quan đến vị trí việc làm cấp xã, Bộ Nội vụ chia thành 3 nhóm: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; công chức chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Riêng với nhóm lãnh đạo, quản lý, Bộ dự kiến 8 vị trí, gồm chánh văn phòng, phó chánh văn phòng HĐND và UBND; trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn; giám đốc, phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công; chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng định hướng 32 vị trí việc làm công chức chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của cấp xã mới.

Cấp xã được chia làm 3 nhóm vị trí việc làm (Ảnh minh họa: Hoàng Lam)

Trong thời gian qua, triển khai thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các địa phương nội dung liên quan đến bố trí công chức ở cấp xã mới tại vị trí việc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 7415/BNV-CCVC đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý rà soát hiện trạng việc bố trí, sử dụng công chức đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã là 39 vị trí.

39 vị trí này bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ định hướng bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Tiếp đó, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 8167/BNV-CCVC đề nghị 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo thực trạng việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm việc ở các cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp xã.

Bổ sung thêm 4 vị trí việc làm cấp xã

Căn cứ quy định của pháp luật liên quan để phù hợp với thực tiễn hoạt động của chính quyền cấp xã, ngoài 28 vị trí việc làm được định hướng tại Công văn 7415/BNV-CCVC, Bộ Nội vụ dự kiến bổ sung 4 vị trí việc làm.

Thứ nhất là vị trí việc làm giúp việc HĐND, bố trí tại văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Thứ hai là kế toán trưởng/phụ trách kế toán, bố trí tại các phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời, điều chỉnh vị trí việc làm kế toán viên phù hợp với bố trí vị trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Thứ ba là vị trí việc làm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Cuối cùng là vị trí việc làm kiểm tra chuyên ngành (theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.

Bổ sung thêm vị trí việc làm cho cấp xã (Ảnh minh họa: Trung Kiên).

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí, sắp xếp các vị trí việc làm nêu trên do UBND xã quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Như vậy, vị trí việc làm sử dụng tại cấp xã là 43 vị trí (bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 32 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ). Số vị trí này tăng 4 vị trí so với định hướng tại Công văn số 7415/BNV-CCVC.

Căn cứ khối lượng công việc theo từng nhóm nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực của phòng chuyên môn ở cấp xã theo quy định, UBND xã bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (không bố trí công chức), Bộ Nội vụ dự kiến 3 vị trí, gồm: Nhân viên phục vụ; nhân viên bảo vệ; nhân viên lái xe.

Về nội dung này, UBND xã có trách nhiệm xác định và bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo vị trí việc làm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, cấp xã xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức để bố trí cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.