Biệt phái công chức, viên chức về cấp xã

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cho biết, địa phương có 2.952 cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, số công chức của khối chính quyền là 1.633 người, dôi dư 98 người so với quy định.

Về những vướng mắc trong hoạt động của cấp này, Sở Nội vụ cho biết việc kiện toàn, bố trí, sắp xếp nhân sự còn gặp khó khăn do ở các xã, phường xảy ra tình trạng thừa về số lượng, nhưng lại thiếu công chức có chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực chuyên môn.

Bên cạnh đó, nhiều xã có tình trạng vừa thiếu số lượng, vừa thiếu công chức các chuyên ngành yêu cầu chuyên sâu như: Xa Dung, Tìa Dình, Phình Giàng, Nậm Nèn, Pa Ham, Thanh An...

Một vấn đề nữa mà tỉnh Điện Biên gặp phải chính là địa bàn quản lý cấp xã mở rộng dẫn đến khối lượng công việc rất lớn. Trong khi đó, điều kiện hạ tầng chưa đảm bảo, trang thiết bị còn thiếu thốn, chưa đồng bộ, khó khăn cho việc liên thông.

Một số xã thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc hoặc đã xuống cấp và thiếu phòng làm việc nên phải bố trí tại 2 trụ sở cách xa nhau. Có những xã không có phòng công vụ cho cán bộ, công chức dẫn tới sinh hoạt khó khăn, tạm bợ.

Sở Nội vụ cho biết, do quy định về biên chế giới hạn nên công chức phòng kinh tế xã (phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị phường), phòng văn hóa - xã hội (bao gồm cả lãnh đạo, quản lý) phải đảm đương thực hiện nhiều đầu mối nhiệm vụ.

Hầu hết các xã còn thiếu công chức chuyên môn tham mưu về lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, khi cân nhắc phương án biệt phái giáo viên làm việc ở vị trí việc làm công chức thì giáo viên không được tiếp tục hưởng phụ cấp đứng lớp, cũng không được hưởng phụ cấp công vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người được biệt phái.

Lãnh đạo Sở Nội vụ về nắm tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương (Ảnh: Sở Nội vụ).

Để khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ, công chức tại cấp xã, đảm bảo đủ nhân lực vận hành chính quyền hiệu lực, hiệu quả, Sở Nội vụ đề xuất sắp xếp, bố trí hợp lý trong nội bộ xã.

Theo đó, Đảng ủy, UBND các xã chủ động rà soát để sắp xếp, bố trí lại cán bộ, công chức giữa các cơ quan trong nội bộ xã; ưu tiên bố trí công chức có chuyên môn, kinh nghiệm công tác cho các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Bên cạnh điều động công chức giữa các xã, Sở Nội vụ cũng triển khai phương án tiếp nhận viên chức vào làm công chức và tuyển dụng công chức cho các vị trí việc làm còn thiếu.

Sau khi Chính phủ ban hành quy định về định mức biên chế thì cần rà soát để thực hiện tuyển dụng, bổ sung nhân lực cho các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn sâu nhưng đang còn thiếu như công nghệ thông tin, xây dựng, giao thông, tài chính....

Sở Nội vụ cũng đề xuất cho phép thực hiện tuyển dụng đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự còn thiếu để đảm bảo đủ số lượng theo quy định (mỗi xã được giao 3 biên chế công chức).

Ngoài ra, hiện nay các xã, phường đều có sinh viên đã tốt nghiệp trình độ đại học với các chuyên ngành đào tạo đang thiếu. Do đó, Sở Nội vụ cũng đề xuất có thể nghiên cứu lựa chọn ký hợp đồng lao động đối với sinh viên đã tốt nghiệp trình độ đại học với các chuyên ngành đào tạo để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ.