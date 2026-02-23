Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bãi bỏ nhiều thủ tục cũ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Việc công bố nhằm triển khai các quy định mới của Luật Việc làm 2025 và Nghị định 374/2025 về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quyết định, Hà Nội ban hành 9 thủ tục hành chính mới và đồng thời bãi bỏ 16 thủ tục trước đây liên quan lĩnh vực việc làm. Các thủ tục được áp dụng thống nhất tại hệ thống một cửa, một cửa liên thông và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ấn định thời hạn 15 ngày xử lý hồ sơ thất nghiệp (Ảnh minh hoạ: DT).

Giải quyết trợ cấp thất nghiệp tối đa 15 ngày

Trong danh mục thủ tục mới, thủ tục "Hưởng trợ cấp thất nghiệp" được quy định thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chức năng nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, thời điểm tiếp nhận được tính theo dấu bưu điện.

Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tất cả các thủ tục trong danh mục mới đều không thu phí, lệ phí.

Ngoài thủ tục hưởng trợ cấp, Hà Nội cũng công bố nhiều thủ tục liên quan đến quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp như tạm dừng hưởng, tiếp tục hưởng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp; thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Việc công bố đồng bộ các thủ tục mới được thực hiện trên cơ sở quyết định của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ theo Nghị định 374/2025.

Nhiều thủ tục xử lý trong 2-3 ngày

Bên cạnh thời hạn 15 ngày đối với hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, một số thủ tục liên quan được quy định thời gian xử lý ngắn hơn.

Cụ thể, thủ tục tạm dừng hưởng hoặc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được giải quyết trong 2 ngày làm việc kể từ khi người lao động không thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp có thời hạn giải quyết 3 ngày làm việc kể từ khi cơ quan chức năng nhận được đề nghị của người lao động. Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động được thực hiện trong vòng 3 ngày làm việc theo phiếu hẹn.

Đối với doanh nghiệp, thủ tục hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động được quy định thời hạn ban hành quyết định hỗ trợ trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Sau khi có quyết định, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chuyển kinh phí hỗ trợ cho người sử dụng lao động trong vòng 3 ngày làm việc.

Trường hợp doanh nghiệp đã nhận kinh phí nhưng chưa tổ chức đào tạo và không có nhu cầu hỗ trợ nữa, hoặc chưa nhận kinh phí nhưng muốn hủy, cơ quan chức năng sẽ ban hành quyết định hủy hoặc thu hồi kinh phí trong vòng 3 ngày làm việc theo quy định.

Cùng với việc công bố thủ tục mới, quyết định cũng xác định nhiều thủ tục trước đây hết hiệu lực thi hành, nhằm đồng bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm theo quy định pháp luật mới. Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao xây dựng quy trình nội bộ để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố.