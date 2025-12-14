Chế độ bảo hiểm thất nghiệp năm 2026 có gì mới?

Bổ sung tiền ăn trong thời gian học nghề

Theo Luật Việc làm năm 2025, chế độ bảo hiểm thất nghiệp dành cho người lao động thất nghiệp bao gồm: Tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Trong 4 chế độ trên, chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm dành cho người thất nghiệp được quy định như luật hiện hành.

Tuy nhiên, chế độ hỗ trợ học nghề theo quy định hiện hành được mở rộng thành chế độ hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề với nội dung hỗ trợ nhiều hơn.

Nội dung hỗ trợ ngoài học phí như quy định hiện hành sẽ có thêm phần hỗ trợ tiền ăn cho người lao động trong thời gian tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Người lao động được hưởng thêm nhiều quyền lợi từ Luật Việc làm mới (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Chờ 10 ngày là có trợ cấp

Mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng và hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 39 Luật Việc làm năm 2025.

Về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không có gì thay đổi so với luật hiện hành. Tuy nhiên, thời gian chờ để nhận trợ cấp thất nghiệp được rút ngắn.

Cụ thể, theo Khoản 3 Điều 39 Luật Việc làm năm 2025, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định hiện hành, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

Tức là, thời gian chờ để nhận trợ cấp thất nghiệp được rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thống nhất mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Theo quy định hiện hành, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa áp dụng cho 2 nhóm.

Thứ nhất là nhóm lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định (viên chức, người làm việc theo hợp đồng…), mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 lần mức lương cơ sở.

Thứ hai là nhóm lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, khi Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực thi hành, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa thống nhất áp dụng cho tất cả người lao động là 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Hỗ trợ người sử dụng lao động

Về chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, Luật Việc làm năm 2025 mở rộng thêm nhiều trường hợp người sử dụng lao động được nhận chế độ hỗ trợ này.

Cụ thể, người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ trong 4 trường hợp ảnh hưởng đến việc làm hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động.

Trường hợp thứ nhất là gặp khó khăn do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.

Thứ hai là do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Thứ ba là do doanh nghiệp thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh.

Thứ tư, Chính phủ có thể quy định thêm các trường hợp khác theo tình hình thực tế.

Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động chỉ được hỗ trợ trong trường hợp thứ nhất.