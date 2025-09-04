Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Thực hiện Kế hoạch số 2447/KH-BNV ngày 16/5/2025 của Bộ Nội vụ về bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2025-2030, căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, ngày 3/9, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tuấn Ninh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công, được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 31/8 theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 31/8 (Ảnh: Tống Giáp).

Tiếp đó, ông Nguyễn Tuấn Ninh đã công bố 9 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đều có hiệu lực kể từ ngày 1/9, cụ thể:

Quyết định số 968/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Hân, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Người có công.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao các quyết định về công tác cán bộ (Ảnh: Tống Giáp).

Quyết định số 971/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Khánh Lương, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và bình đẳng giới, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Quyết định số 970/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Đạo, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ.

Quyết định số 972/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Thu Huyền, nguyên Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Quyết định số 975/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Doãn Đức Hảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và bình đẳng giới.

Quyết định số 969/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao quyền Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đối với ông Bùi Huy Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

Quyết định số 974/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước đối với ông Vũ Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Quyết định số 976/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Minh Châu, chuyên viên chính Vụ Tổ chức - biên chế, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và phân công nhiệm vụ Thư ký Bộ trưởng kể từ ngày 1/9.

Quyết định số 973/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Công Hùng, chuyên viên chính Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao các quyết định (Ảnh: Tống Giáp).

Phát biểu tại buổi lễ, trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc mừng tới các cán bộ được nhận quyết định.

Bộ trưởng nhấn mạnh, lễ công bố lần này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng sau khi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hợp nhất với Bộ Nội vụ.

Đối với ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công, được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước tuổi, Bộ trưởng ghi nhận những đóng góp trong 42 năm công tác, trong đó có 8 năm giữ cương vị Cục trưởng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).

Bộ trưởng đánh giá Cục trưởng là người gương mẫu, tận tụy và mong muốn, sau khi nghỉ hưởng chế độ, ông Lợi sẽ tiếp tục là một công dân mẫu mực, tấm gương cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Tống Giáp).

Đồng thời, ông cũng có thể tiếp tục tham gia, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kiến thức cho Cục Người có công để có thêm nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ, ngành.

Về các đồng chí nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng khi mỗi cá nhân đã có sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu trong quá trình dài.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã trao đổi dân chủ, nghiêm túc thực hiện theo quy trình, bám sát Kế hoạch về bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2025–2030 để lựa chọn kỹ lưỡng các cán bộ có năng lực, trình độ, trách nhiệm, tâm huyết, có sản phẩm cụ thể, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí, chức vụ được điều động, bổ nhiệm.

“Tôi gửi niềm tin và hy vọng vào các đồng chí sẽ nỗ lực vượt bậc cùng tập thể, đơn vị để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ.

Thời gian tới, Bộ trưởng cũng mong muốn, các cán bộ được nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm sẽ khiêm tốn học hỏi, tập trung cao vào công việc, không được chủ quan, tự mãn bởi mỗi cương vị đều có những thách thức và yêu cầu mới. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đặt lợi ích tập thể lên trên hết, phát huy tốt truyền thống của đơn vị để nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao phó.

Bộ trưởng hy vọng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chia sẻ nhiệm vụ với lãnh đạo mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị được giao trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu các Thứ trưởng cần vừa chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị sâu sát, quyết liệt nhưng cũng phải chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên và đồng hành cùng các đồng chí mới nhận nhiệm vụ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân, tập thể.

Ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công xúc động gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ (Ảnh: Tống Giáp).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công, xúc động bày tỏ lòng biết ơn tới Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Bộ và các đơn vị đã luôn quan tâm, ghi nhận những đóng góp của cá nhân trong suốt nhiều năm công tác.

Ông Lợi cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp và khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp kiến thức cho sự phát triển chung của Bộ, ngành Nội vụ và của Cục Người có công trong thời gian tới.

Ông Lê Khánh Lương gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, các đồng chí Lãnh đạo Bộ (Ảnh: Tống Giáp).

Thay mặt các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Khánh Lương, Tân Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, các Lãnh đạo Bộ, cũng như các đơn vị thuộc Bộ.

Đồng thời, xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng học hỏi để tiếp cận và hoàn thành xuất sắc công việc trên cương vị mới.

Ông Lê Khánh Lương cũng bày tỏ mong muốn tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ và các đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Bộ, ngành ngày càng phát triển.