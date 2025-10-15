Tỉnh dư gần 100 công chức xã nhưng thiếu 240 cán bộ chuyên môn

Vừa thừa, vừa thiếu công chức

Sau thời gian về tăng cường hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Điện Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) Phạm Trung Giang cho biết, cán bộ, công chức các xã của địa phương này hiện có 2.952 người.

Trong đó, so với mức ổn định sau 5 năm, cán bộ, công chức khối chính quyền đang dôi dư 98 người.

Qua nắm bắt, ông Phạm Trung Giang cho biết, dù số lượng công chức đang dôi dư nhưng trên thực tế ở các xã đang xảy ra tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân sự làm việc.

"Về việc dư thừa do tổng số cán bộ, công chức đang nhiều hơn so với định mức quy định, do việc điều chuyển toàn bộ cán bộ, công chức ở các xã cũ về xã mới sau sáp nhập (nhất là ở các xã nhập từ 3 xã cũ trở lên). Trong khi đó lại đặc biệt thiếu công chức có chuyên ngành đào tạo hoặc kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm", ông Giang nêu thực tế.

Bên cạnh nhóm công chức khối Đảng, Ban Chỉ huy quân sự xã, thì tổng số công chức còn thiếu trong khối chính quyền theo các lĩnh vực tại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã là 240 người.

Sự thiếu hụt nhân sự này chủ yếu ở các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, công thương, giáo dục và đào tạo, giao thông...

Cán bộ biệt phái của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ địa phương nắm bắt tình hình vận hành chính quyền 2 cấp (Ảnh: NVCC).

Sau khi thống nhất, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ cho biết, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí điều động, biệt phái trong nội bộ giữa cơ quan Đảng, đoàn thể với chính quyền và giữa các cơ quan, đơn vị thuộc xã, phường đối với 154 người.

Đồng thời, địa phương này cũng đề xuất biệt phái 86 công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh về giúp các xã, phường theo các lĩnh vực chuyên môn.

Nêu những vấn đề khó khăn mà cấp chính quyền gần dân nhất đang gặp phải, ông Giang cho biết, một số cán bộ, công chức có trình độ đại học, tuy nhiên năng lực làm việc còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức các xã cũ.

Bên cạnh đó, địa bàn quản lý cấp xã mở rộng dẫn đến khối lượng công việc rất lớn do phải đảm nhiệm tất cả nhiệm vụ của cấp xã và hầu hết nhiệm vụ của cấp huyện trước đây chuyển về. Một số cán bộ, công chức chưa kịp thích nghi công việc chuyên môn sâu dẫn đến quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Ông Giang điểm lại Phòng Kinh tế xã (Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường), Phòng Văn hóa - Xã hội có chức năng nhiệm vụ rất lớn, đồng thời đảm nhận các lĩnh vực yêu cầu chuyên môn sâu. Trong đó, mỗi công chức trong phòng (bao gồm cả lãnh đạo, quản lý) phải đảm đương thực hiện nhiều đầu mối nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực.

Ngoài ra, hầu hết các xã trên địa bàn còn thiếu công chức chuyên môn tham mưu về lĩnh vực giáo dục, đặt ra yêu cầu cần biệt phái viên chức từ các cơ sở giáo dục để giúp UBND cấp xã.

Tuy nhiên, theo ông Giang, những viên chức được biệt phái này không được tiếp tục hưởng phụ cấp đứng lớp, cũng không được hưởng phụ cấp công vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi và tâm tư của người được biệt phái.

Loạt giải pháp để bố trí hợp lý công chức cấp xã

Để khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ, công chức tại cấp xã, đảm bảo đủ nhân lực vận hành chính quyền hiệu lực, hiệu quả, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đề xuất sắp xếp, bố trí hợp lý trong nội bộ xã.

Qua rà soát, làm việc với các xã, phường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ thấy rằng hiện nay ở một số xã còn có tình trạng cán bộ, công chức được bố trí chưa phù hợp với chuyên môn đào tạo, thiếu kinh nghiệm công tác dẫn tới không phát huy tối đa năng lực của cán bộ, công chức, chưa sử dụng hiệu quả biên chế được giao.

Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên, ông Giang cho rằng cần thiết phải giao Đảng ủy, UBND các xã tự chủ động rà soát để sắp xếp, bố trí lại cán bộ, công chức giữa các cơ quan trong nội bộ xã (từ khối Đảng, đoàn thể sang khối chính quyền và ngược lại) một cách hợp lý.

Sở Nội vụ tỉnh đề xuất nhiều giải pháp để đảm bảo nhân sự cho cấp xã vận hành (Ảnh: NVCC).

Song song với điều động công chức giữa các xã, Sở Nội vụ cũng kiến nghị tuyển dụng công chức cho các vị trí việc làm còn thiếu.

Dù tổng số lượng cán bộ, công chức xã đang dôi dư so với định mức quy định nhưng về lâu dài có nhiều chuyên ngành yêu cầu chuyên môn sâu như: Công nghệ thông tin, xây dựng, giao thông, tài chính... cần thiết phải được tuyển dụng để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

Vì vậy, Sở này cho rằng cần rà soát để thực hiện tuyển dụng, bổ sung nhân lực cho các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn sâu.

Ngoài ra, theo ông Giang, Sở Nội vụ còn kiến nghị áp dụng giải pháp về ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ; đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại và biệt phái công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về cấp xã.