Bộ Nội vụ: Không hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4-1/5

Tối 10/4, Bộ Nội vụ có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương thông tin về lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Công văn nêu rõ, trong thời gian gần đây, có một số thông tin, dư luận liên quan đến việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày trong dịp nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ thông tin, lịch nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

"Hiện nay không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Do đó, không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này", công văn của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Chi tiết lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động (Thiết kế: Khương Quỳnh).

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Như vậy, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch), theo Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, ngày 10/3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, ngày 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai, ngày 27/4. Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy, ngày 25/4, đến hết thứ hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả 2 ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là 2 kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện lấy ý kiến người lao động thông qua mạng xã hội với phương án bố trí ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, bao gồm: Không hoán đổi; Đổi ngày 27/4 sang ngày 29/4 để có kỳ nghỉ dài 5 ngày; Đổi ngày 27/4 sang 2/5 để người lao động làm 6 ngày 1 tuần có 4 ngày nghỉ liên tục; Phương án khác.

Sau thời gian ngắn, đơn vị này thu về 70.000 ý kiến tham gia bình chọn. Trong đó, 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù, có 21,68% người khảo sát nêu quan điểm không mong muốn hoán đổi lịch nghỉ và 16,46% giữ thái độ trung lập.

Theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019), nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Đây cũng là lý do lâu nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa từng kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc nghiên cứu hoán đổi ngày nghỉ bù.