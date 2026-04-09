62% lao động muốn hoán đổi lịch nghỉ, công đoàn chưa kiến nghị thực hiện

Liên quan đến các phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, tính đến 7h ngày 9/4, khảo sát về 3 phương án nghỉ lễ nhận về hơn 70.000 ý kiến tham gia bình chọn. Trong đó, 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù (47,04% người bày tỏ “rất mong muốn”; 14,82% “mong muốn”).

Bên cạnh đó, có 21,68% người khảo sát nêu quan điểm không mong muốn hoán đổi lịch nghỉ và 16,46% giữ thái độ trung lập.

Trước đó, phương án bố trí ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được đưa ra thăm dò gồm: Không hoán đổi; Đổi ngày 27/4 sang ngày 29/4 để có kỳ nghỉ dài 5 ngày; Đổi ngày 27/4 sang 2/5 để người lao động làm 6 ngày 1 tuần có 4 ngày nghỉ liên tục; Phương án khác.

Các phương án nghỉ lễ được công đoàn lấy ý kiến (Đồ họa: Nguyễn Hằng).

Theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019), nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Đây cũng là lý do lâu nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa từng kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc nghiên cứu hoán đổi ngày nghỉ bù.

Tuy nhiên, trong năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch, tức ngày 26/4/2026) lại diễn ra rất gần kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chỉ cách nhau 2 ngày làm việc.

Khi không hoán đổi ngày nghỉ bù hợp lý thì kỳ nghỉ của người lao động sẽ bị chia ra thành những quãng nghỉ ngắn xen kẽ với ngày đi làm. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu có cách tiếp cận linh hoạt hơn nhằm hài hòa giữa quy định pháp luật và nhu cầu chính đáng của người lao động.

Việc bố trí kỳ nghỉ kéo dài không chỉ có ý nghĩa đối với việc phục hồi sức khỏe, tinh thần, kết nối tình cảm gia đình của người lao động mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch, qua đó có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

Từ thực tiễn trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng vẫn giữ nguyên tắc chung “nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp”, nhưng đồng thời bổ sung cơ chế linh hoạt trong những trường hợp đặc biệt, khi các kỳ nghỉ lễ gần nhau như năm 2026.

Theo đó, cơ quan công đoàn cho rằng có thể giao quyền cho Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và ý kiến của tổ chức đại diện người lao động, xem xét, quyết định việc hoán đổi ngày nghỉ trước hoặc sau cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và lợi ích chung của xã hội.

Phương án nghỉ theo quy định của pháp luật (Đồ họa: Nguyễn Hằng).

Trước đó, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Vũ Trọng Bình cho hay lịch nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Chính phủ phê duyệt và Bộ Nội vụ ban hành thông báo từ tháng 10/2025. Phương án nghỉ lễ này được xây dựng dựa trên Bộ luật Lao động và đã trải qua quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ các ban, ngành, các cấp có liên quan.

“Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn sẽ được thực hiện nghiêm túc, đúng theo văn bản đã ban hành trước đó”, ông Bình thông tin.

Cụ thể, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch). Tuy nhiên, ngày 10/3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy, ngày 25/4, đến hết thứ hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.