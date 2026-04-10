Người lao động muốn hoán đổi để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ 4 ngày

Liên quan đến các kỳ nghỉ trong thời gian tới, theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 24/11/2026 tới đây được xác định là "Ngày Văn hóa Việt Nam" với chủ trương là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Do ngày này rơi vào ngày thứ ba nên nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ hai (23/11) sang làm bù vào thứ bảy tuần sau để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày từ 21/11 đến ngày 24/11/2026.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiến nghị hoàn thiện chính sách theo hướng ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn đời sống lao động, góp phần nâng cao phúc lợi cho người lao động và ổn định quan hệ lao động trong tình hình mới.

Thống nhất chọn Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ, được hưởng nguyên lương (Thiết kế: Khương Hiền).

Trước đó, dự án Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam dành 1 điều quy định về "Ngày Văn hóa Việt Nam". Cụ thể, ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Đồng thời, dự thảo cũng nêu trong ngày “Ngày Văn hóa Việt Nam” các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân.

Theo dự thảo tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, cơ quan soạn thảo cho biết lý do đề xuất nội dung trên để phù hợp với quy định của Nghị quyết số 80-NQ/TW “Thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hoá Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh”.

Đồng thời đề xuất chọn ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam" nhằm phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội về quy định chính sách cơ bản về kinh tế, xã hội tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều 5 Luật Tổ chức Quốc hội.

Bên cạnh đó, theo báo cáo về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo nghị quyết, quy định về "Ngày Văn hóa Việt Nam" là chính sách hoàn toàn mới của Đảng cần được Quốc hội quy định để có căn cứ pháp lý cho việc tổ chức triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền của Quốc hội về quy định chính sách cơ bản về văn hóa tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 5 Luật Tổ chức Quốc hội.

Báo cáo trên cũng nêu rõ ngày này chưa được quy định trong Bộ luật Lao động làm căn cứ để người lao động được nghỉ làm việc vào ngày này và được hưởng nguyên lương. Do vậy, trước mắt cần quy định vào dự thảo nghị quyết để có căn cứ pháp lý đến khi hoàn thiện và quy định tại Bộ luật Lao động.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.