Lấy ý kiến người lao động việc hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ, 30/4-1/5

Trao đổi với báo chí ngày 7/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, những ngày qua, nhiều công đoàn cơ sở, người lao động và cả cán bộ, công chức đã có kiến nghị với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nên nghiên cứu về việc hoán đổi để tạo kỳ nghỉ liền mạch giữa nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4-1/5.

Theo ông Hiểu, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến từ phía người lao động, đồng thời nghiên cứu quy định của pháp luật và trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức.

Dự kiến chiều nay, tổ chức Công đoàn sẽ lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động thông qua mạng xã hội, đặc biệt là nghiên cứu các quy định của pháp luật.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) trùng vào chủ nhật (26/4) nên theo quy định, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Tuy nhiên, từ thực tế sản xuất, một số doanh nghiệp đã đề xuất chuyển ngày nghỉ bù sang 29/4 hoặc 2/5 nhằm tạo kỳ nghỉ liền mạch hơn.

Trong trường hợp giữ nguyên quy định hiện hành, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ một ngày/tuần vẫn phải đi làm vào thứ bảy, khiến kỳ nghỉ bị gián đoạn, khó bố trí thời gian nghỉ ngơi dài ngày.

“Quy định nghỉ bù ngay sau ngày kế tiếp khi ngày lễ trùng vào cuối tuần trong một số trường hợp có thể phát sinh bất cập, vì vậy việc lấy ý kiến người lao động là cần thiết để có thêm cơ sở xem xét”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Trước đó, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Vũ Trọng Bình cho hay lịch nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Chính phủ phê duyệt và Bộ Nội vụ ban hành thông báo từ tháng 10/2025. Phương án nghỉ lễ này được xây dựng dựa trên Bộ luật Lao động và đã trải qua quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ các ban, ngành, các cấp có liên quan.

“Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn sẽ được thực hiện nghiêm túc, đúng theo văn bản đã ban hành trước đó”, ông Bình thông tin.

Như vậy, ngày 10/3 âm lịch rơi vào chủ nhật 26/4, theo quy định sẽ được nghỉ bù vào thứ hai 27/4, kỳ nghỉ vì thế lễ kéo dài ba ngày từ 25-27/4.

Sau Giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, công chức đi làm bình thường ngày 28-29/4 và bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo. Dịp 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, người lao động được nghỉ hai ngày chính thức, thêm hai ngày cuối tuần nên tổng ngày nghỉ là 4, từ thứ năm 30/4 đến chủ nhật 3/5.

Lịch trên áp dụng cho công chức, viên chức, lao động khu vực nhà nước. Đối với lao động khu vực tư, lịch nghỉ lễ, Tết áp dụng theo quy định của Bộ luật Lao động và thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động.