Bộ Nội vụ đề xuất cấm lập quỹ từ thiện để gửi tiền, cho vay

Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng, nhằm thay thế Nghị định 93/2019 quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định 136/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 93.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về tôn chỉ, mục đích thành lập quỹ, giải thích từ ngữ về quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Cụ thể, dự thảo nghị định bổ sung, hoàn thiện quy định về cơ sở dữ liệu của quỹ để làm cơ sở xây dựng, triển khai và quản lý cơ sở dữ liệu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện phù hợp với nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, bổ sung quy định về phạm vi hoạt động của quỹ để làm rõ phạm vi hoạt động của các quỹ theo địa giới hành chính.

Gồm quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh; quỹ hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quỹ hoạt động trong phạm vi xã, phường, đặc khu phù hợp với chủ trương của Đảng, Luật Chính quyền địa phương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã.

Dự thảo còn bổ sung quy định về việc cấm việc thành lập, tổ chức các hoạt động của quỹ để thực hiện việc nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư nhằm để đảm bảo việc các quỹ hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và vì mục tiêu phi lợi nhuận.

Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới quản lý hoạt động quỹ từ thiện, quỹ xã hội (Ảnh minh họa: Minh Nguyễn).

Bên cạnh đó, dự thảo quy định về thẩm quyền giải quyết các thủ tục về quỹ. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết các thủ tục đối với quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết thủ tục đối với quỹ có phạm vi tỉnh, quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, xã.

Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết thủ tục đối với quỹ có phạm vi xã để phù hợp với chủ trương của Đảng, Luật Chính quyền địa phương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã.

Dự thảo cũng bổ sung quy định để làm rõ quyền đề cử của ban sáng lập, hội đồng quản lý khi thành lập quỹ và khi hội đồng quản lý quỹ hết nhiệm kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức, hoạt động của quỹ.

Về tài sản, tài chính của quỹ, dự thảo quy định rõ về quyền sở hữu và trách nhiệm đối với tài sản của sáng lập viên, cá nhân, tổ chức đóng góp tài sản, tài trợ vào quỹ.

Về trách nhiệm của cơ quan nhà nước với quỹ, dự thảo nghị định sửa đổi quy định liên quan trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định pháp luật.

Sửa đổi quy định liên quan trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp xã. Bỏ nhiệm vụ “thanh tra về quỹ” của cơ quan nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện để phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này...