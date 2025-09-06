Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo số công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, ngành và địa phương đề nghị tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ nhằm phục vụ công tác đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Công văn số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ, sau khi trao đổi ý kiến với Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 6383/BNV-TCBC gửi các Bộ, Ban, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, Ban, ngành, địa phương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) trước ngày 31/8.

Để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện Kết luận số 183-KL/TW, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, Ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) đến hết ngày 30/8.

Đồng thời đánh giá chung tình hình thực hiện chính sách, chế độ; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để xử lý; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo của Bộ, Ban, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 8/9 để Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tại Nghị quyết 268/NQ-CP về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ khẳng định việc giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ sau sắp xếp được triển khai kịp thời, minh bạch.

Đến ngày 19/8, cả nước có 94.402 người đã có quyết định nghỉ việc. Tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 81.410 người, trong đó có 75.710 người đã được giải quyết kinh phí theo quy định.

Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo sự đồng thuận, ổn định trong đội ngũ.