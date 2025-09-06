Công chức chọn ở trọ, ăn trưa vội, làm tới 21h vẫn không hết việc

Bữa cơm trưa ăn vội

Đó là nhận định của Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình trong những ngày đầu về tỉnh Phú Thọ hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Vừa xuống địa phương, ông Bình đã trực tiếp dự cuộc họp giao ban công tác của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ để nắm bắt bức tranh tổng quan về vận hành chính quyền mới tại địa phương này.

Tỉnh Phú Thọ mới được hợp nhất từ tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình cũ. Tỉnh mới với diện tích rộng lớn, hơn 9.361km2 và dân số lên đến hơn 4 triệu người. Cả tỉnh có 148 xã, phường.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ cho cấp xã, phường nhằm vận hành chính quyền mới tương đối đầy đủ. Về cơ bản, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, song thực tế vẫn có những phát sinh, vướng mắc.

Với địa bàn rộng lớn, cán bộ, công chức của Sở Nội vụ Phú Thọ đang được bố trí ở 3 điểm là trung tâm của các tỉnh cũ, trong đó trọng tâm nhất là ở phường Việt Trì. Nhiều công chức thuộc tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc cũ phải di chuyển xa hơn. Không ít cán bộ thuê trọ để thuận lợi hơn trong quá trình làm việc.

Tuần đầu tiên, ông Bình dự định thuê trọ tại khu vực phường Việt Trì. Để gần gũi hơn với cán bộ cơ sở, ăn cơm suất buổi trưa cùng mọi người để tiết kiệm thời gian.

Một trưởng phòng của Sở vốn ở tỉnh Hòa Bình cũ cũng phải đi thuê trọ hằng tháng. Dù gia đình có con nhỏ, chỉ có thể về quê 1 tuần/lần, nhưng vị trưởng phòng này cố gắng khắc phục khó khăn, thích nghi môi trường làm việc mới.

Có về cơ sở, vị Phó Vụ trưởng mới thấy được “anh em trên Bộ đã vất vả, dưới này cán bộ, công chức còn vất vả hơn”. Những ngày ngồi làm việc trực tiếp tại trụ sở Sở, ông mới thấy các phòng, ban kết thúc giờ làm việc rất muộn. Nhiều phòng 20-21h vẫn còn miệt mài giải quyết công việc.

Trong đó, một số phòng ban giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178 hay phòng lao động, việc làm cấp phép lại cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam… luôn bộn bề công việc.

Với 20 người nghỉ theo chế độ của Nghị định 178, Sở đang thiếu biên chế trong khi khối lượng công việc rất lớn. Nhiều đầu việc được phân cấp, phân quyền đến xã, phường, song chính những cán bộ của Sở cũng phải “cầm tay, chỉ việc” cho cấp xã thực hiện các thủ tục hành chính nhuần nhuyễn.

Sau khi nắm bắt tổng quan tình hình chung, dự kiến tuần tới, ông Bình sẽ trực tiếp xuống các xã, phường để nắm bắt tình hình thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tình trạng công chức bị quá tải

2 ngày về tỉnh Thanh Hóa làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành cho biết, bên cạnh những thuận lợi, địa phương này cũng gặp những vướng mắc nhất định. Song, điều quan trọng là tỉnh có những giải pháp kịp thời để khắc phục khó khăn.

Ông Thành cũng lên kế hoạch làm việc cụ thể. Khi đến khu vực nào, ông cũng sẽ linh hoạt di chuyển chỗ ở của mình đến đó. Điều này giúp vị Phó Vụ trưởng rút ngắn thời gian đi lại và có thời gian nhiều hơn làm việc với xã, phường.

Chính quyền 2 cấp ở tỉnh này được triển khai bài bản. Song điểm nổi lên chính là áp lực công việc của cán bộ, công chức cấp xã rất lớn.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành (Ảnh: Sơn Nguyễn).

“Ngay như tại Sở Nội vụ, số lượng công chức ở 1 phòng nhưng phải đảm nhiệm nhiều lĩnh vực. Vì vậy, có tình trạng công chức bị quá tải”, ông Thành chia sẻ.

Đặc biệt, cán bộ phụ trách về lĩnh vực môi trường, đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhiều xã còn thiếu. Trong khi, các địa phương vẫn đang bố trí biên chế theo hướng dẫn và chờ được giao biên chế.

Thời gian tới, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương sẽ đến cụ thể từng xã, phường, đặc biệt những khu vực là vùng sâu, vùng xa để nắm bắt rõ rệt hơn tình hình thực tế. Từ đó, vị này sẽ có tổng hợp, tham mưu báo cáo Bộ trưởng để có những chỉ đạo kịp thời.