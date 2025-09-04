94.000 công chức nghỉ việc khi sắp xếp bộ máy, 75.000 người đã nhận hỗ trợ

Trong Nghị quyết 268/NQ-CP về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ đánh giá, thời gian qua, việc sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương mới được đánh giá là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp lại giang sơn để có hành trang mới, khí thế mới bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển rõ nét trong tổ chức và vận hành bộ máy hành chính nhà nước.

Theo Nghị quyết, việc sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã nhận được sự đồng thuận chung của cả nước, sự ủng hộ của nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Chính quyền địa phương mới đạt được kết quả tích cực, cơ bản đang đi vào ổn định, đúng hướng, trúng, đúng với nguyện vọng của nhân dân, giải quyết khó khăn, vướng mắc đã tồn tại nhiều năm qua.

Liên quan đến thể chế, trong 2 tháng, Chính phủ đã ban hành 112 nghị định, nghị quyết quy phạm pháp luật cùng nhiều văn bản hướng dẫn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, thanh tra, môi trường, tài chính, giáo dục, khoa học, công nghệ, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ...

Đây là cơ sở pháp lý tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho mô hình mới, đồng thời là cơ sở quan trọng để các địa phương thống nhất triển khai, bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến và hiệu lực quản lý nhà nước.

Chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đang đi vào ổn định (Ảnh: Mạnh Quân).

Về tổ chức bộ máy, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn với 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 9.916 phòng chuyên môn cấp xã được thành lập, đi vào hoạt động ổn định.

Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ nhiệm vụ được rà soát, bổ sung; nhiều xã, phường được trang bị thêm trụ sở, phương tiện làm việc, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành tại cơ sở.

Song song quá trình sắp xếp, công tác cán bộ, việc giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ được triển khai kịp thời, minh bạch.

Đến ngày 19/8, cả nước có 94.402 người đã có quyết định nghỉ việc. Trong đó, tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 81.410 người.

Đã có 75.710 người đã được giải quyết kinh phí theo quy định. Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo sự đồng thuận, ổn định trong đội ngũ.

Nghị quyết 286 cũng nêu thông tin, các bộ, ngành đã tổ chức hội nghị tập huấn, với hơn 3.300 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc, tập trung phổ biến, cập nhật quy định mới, nâng cao năng lực quản lý cho hàng chục nghìn cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

Nội dung bao trùm các lĩnh vực pháp luật, tài chính, giáo dục, lao động, ngoại giao, thương mại, nông nghiệp, môi trường, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch... góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong thực thi công vụ.