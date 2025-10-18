Tỉnh cử 86 công chức về cấp xã để “cầm tay chỉ việc”, tháo gỡ tồn đọng

Trước thực tế vừa thừa, vừa thiếu công chức cấp xã tại tỉnh Điện Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) Phạm Trung Giang cho biết địa phương này đã đề xuất đưa 86 công chức, viên chức ở các sở, ngành của tỉnh về hỗ trợ cấp xã thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Để giải quyết tình trạng thiếu công chức chuyên môn theo ngành, lĩnh vực, trước mắt Điện Biên cần biệt phái công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị của tỉnh về các xã nhằm giúp địa phương giải quyết ngay các nhiệm vụ được giao.

Theo ông Giang, đây cũng là dịp giúp các xã đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức hiện có. Dự kiến thời gian thực hiện biệt phái kéo dài 6 tháng.

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên quy định, công chức, viên chức được biệt phái phải là người có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn. Nhóm này được cơ quan, đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm gần nhất và đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Lãnh đạo Sở Nội vụ về nắm tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương (Ảnh: NVCC).

86 cán bộ, công chức biệt phái trải rộng trên các lĩnh vực chuyên ngành mà cấp xã đang thiếu như: Công nghệ thông tin; thông tin, truyền thông, chuyển đổi số, công thương; xây dựng, giao thông; lao động, nội vụ; tư pháp; nông nghiệp, quản lý đất đai; văn hóa...

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ cho biết, Sở Nội vụ cũng đặt tiêu chuẩn lựa chọn công chức, viên chức cấp tỉnh đi biệt phái tại cấp xã là người có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm biệt phái hỗ trợ các xã, phường vận hành chính quyền 2 cấp.

Ngoài chuyên môn phù hợp với nhu cầu các xã, phường đang thiếu hụt, công chức phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, sẵn sàng cống hiến, phục vụ nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chung.

Ông Giang cho biết, tỉnh ưu tiên lựa chọn công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc được quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Khi về công tác tại xã, phường, nhóm cán bộ được biệt phái thực hiện được 3 nội dung quan trọng. Cụ thể, họ là người trực tiếp thực hiện công việc, cùng với công chức, viên chức cấp xã để xử lý ngay những công việc đang tồn đọng, vướng mắc, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Nhóm này trở thành người hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”, chuyển giao kiến thức, hướng dẫn quy trình, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tại chỗ. Để sau khi kết thúc nhiệm vụ, đội ngũ cơ sở có thể tự tin thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

"Cuối cùng, nhóm công chức, viên chức biệt phái là cầu nối thông tin hai chiều; lắng nghe, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất cho tỉnh những giải pháp chỉ đạo sát sao, hiệu quả hơn", ông Giang nhắc thêm yêu cầu.