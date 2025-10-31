Báo Dân trí nhận 2 giải tại cuộc thi viết về các điển hình tiên tiến

Sáng 31/10, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết về các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Dấu chân trên hành trình đổi mới”.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Anh Tuấn cho biết, cuộc thi viết về các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua là một hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua trọng điểm của đất nước.

Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Chí Tâm).

Đồng thời, cuộc thi còn góp phần tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Từ số lượng bài viết phong phú đó, hơn 110 tác phẩm có chất lượng, đúng thể lệ được lựa chọn vào vòng sơ khảo. Tiếp đó, Ban Giám khảo chấm chọn và đưa 33 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo và chọn ra được các tác phẩm xuất sắc nhất.

“Điều đáng trân trọng nhất của cuộc thi là sức lan tỏa rộng rãi và sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp đến những cây bút không chuyên, giáo viên, học sinh, cán bộ y tế, công nhân, nông dân và cả người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài”, Phó Trưởng ban Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả (Ảnh: Chí Tâm).

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm được các tác giả đầu tư công phu, phản ánh sinh động và xúc động về những con người bình dị mà phi thường - những người không chỉ vượt khó vươn lên trong cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.

Có tác phẩm được gửi kèm mô hình, hình ảnh minh họa sinh động, thể hiện sự sáng tạo và niềm tin mạnh mẽ vào sức sống của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.

“Mỗi bài viết là một câu chuyện đẹp, một bức tranh nhỏ góp phần tạo nên bức tranh lớn về phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Thi đua là yêu nước và viết về điển hình tiên tiến chính là cách để chúng ta gieo những hạt giống tốt lành, nhân lên niềm tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội”, Phó Trưởng ban Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Báo Dân trí nhận giải Ba với tác phẩm "Gã khùng" bỏ việc nhà, vay nợ xây nhà cho... người dưng" (Ảnh: Chí Tâm).

Ông Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh; gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả những cây bút đã tham gia, cống hiến tâm huyết, cảm xúc và niềm tin của mình qua từng trang viết chan chứa nhân văn.

Tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích tới các tác giả, nhóm tác giả đạt giải; trao giải tới tập thể và cá nhân có nhiều tác phẩm dự thi, giải cá nhân có bài thi ấn tượng và tập thể điển hình tiên tiến ấn tượng; đồng thời tổ chức tri ân các đơn vị tài trợ và giao lưu với các tác giả đạt giải.

Trong đó, Ban tổ chức đã trao giải Ba đến nhà báo Bùi Thái Bá, báo Dân trí với tác phẩm "Gã khùng" bỏ việc nhà, vay nợ xây nhà cho... người dưng" và giải Khuyến khích cho tác phẩm "Cuộc cách mạng an cư với "tộc người ngủ ngồi"" của nhà báo Hoàng Thị Hồng Lam, báo Dân trí.