Tôn vinh 321 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

Tại phiên trù bị, 26 tập thể và 295 cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2020-2025).

Các cá nhân, tập thể tiêu biểu nhận Bằng khen tại phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội.

Tại phiên trù bị, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 34 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách các điển hình tiên tiến tham luận tại phiên chính thức, đồng thời biểu quyết chọn 3 đại biểu điển hình tiên tiến phát biểu tham luận tại phiên này.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng hoa và trao Bằng khen tới các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước (Ảnh: Minh Hiếu).

Những tập thể và cá nhân được khen thưởng trong dịp này là những điển hình tiêu biểu, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua, cổ vũ phong trào hành động cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Thanh Hóa.

Phiên chính thức của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030, sẽ diễn ra vào sáng 29/10.