Cuộc thi viết về những gương điển hình ghi dấu chân trên hành trình đổi mới

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cùng lãnh đạo địa phương, đại diện nhân dân thôn Trang Thành cắt băng khánh thành cầu Dân trí và 13 ngôi nhà Nhân ái (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo kế hoạch được phê duyệt, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nêu rõ chủ đề của cuộc thi là "Dấu chân trên hành trình đổi mới", dành cho mọi công dân Việt Nam.

Nội dung cuộc thi tập trung vào những gương cá nhân/tập thể tiêu biểu có sáng kiến, cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, những mô hình, giải pháp sáng tạo trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự nông thôn, tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, vận động người dân cùng thực hiện.

Cuộc thi cũng hướng đến những câu chuyện vượt khó vươn lên, giúp đỡ cộng đồng, như các cá nhân/tập thể tiêu biểu trong hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, người dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống. Một số mô hình tiêu biểu như "Mẹ đỡ đầu", "Ngôi nhà tình thương", "Bếp ăn tình nguyện", "Tổ vay vốn giúp nhau thoát nghèo"...

Ban tổ chức khuyến khích các bài viết thể hiện vai trò của người dân trong việc tham gia, đóng góp và lan tỏa các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Đó là những người chủ động đóng góp công sức, trí tuệ, tài sản để cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới; đoàn kết, đồng lòng trong cộng đồng dân cư để thay đổi diện mạo địa phương, chung tay xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Nội dung khác là vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đồng hành cùng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; những mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa - môi trường nông thôn như mô hình OCOP (mỗi địa phương một sản phẩm thế mạnh), du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Sau cùng là gương điển hình trong đổi mới tư duy, truyền cảm hứng tích cực trong cộng đồng. Đó có thể là người tiên phong trong thay đổi tập quán lạc hậu, phát triển sản xuất sạch, học tập suốt đời, những nhân tố tích cực có sức lan tỏa mạnh mẽ, được cộng đồng ghi nhận hay những điển hình ứng dụng công nghệ số vào quản lý, sản xuất và đời sống, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thay đổi từng bước cuộc sống của người dân, đặc biệt là người nghèo.

Các tác phẩm dự thi được đăng trên báo chí từ ngày 1/1 đến hết 20/9/2025, có độ dài 1.000-2.200 chữ, đảm bảo tính hợp pháp, không có tranh chấp về bản quyền tác phẩm. Ban tổ chức nhận bài thi từ 12/8 đến hết 25/9/2025, chấm thi 2 vòng. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 28/10 năm nay.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 9 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 4,5 triệu đồng/giải, 3 giải 3 trị giá 3 triệu đồng/giải và 5 giải khuyến khích trị giá 1,5 triệu đồng/giải và vinh danh các tác giả, tác phẩm đoạt giải.