19 lần điều chỉnh mức lương cơ sở khu vực công

12/1993-12/1996: 120.000 đồng/tháng

Trước ngày 1/12/1993, tiền lương của người lao động được quy định tại nhiều văn bản khác nhau như: Nghị quyết số 35-NQ/UBTVQHK9 ngày 17/5/1993 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (phê chuẩn bảng lương chức vụ dân cử, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ ngành toà án, kiểm sát); Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 17/5/1993 của Ban Bí thư (quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của cán bộ, công nhân viên cơ quan đảng, đoàn thể); Nghị định số 25-CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ (quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang); Nghị định số 26-CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ (quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp).

Ngày 26/1/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 5-CP quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của nhà nước, đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng chính sách xã hội.

Điều 1 Nghị định số 5-CP quy định thực hiện mức tiền lương tối thiểu là 120.000 đồng/tháng từ ngày 1/12/1993. Đây là mức lương cơ sở đầu tiên được sử dụng để làm căn cứ tính các mức lương và phụ cấp theo hệ số mức lương, hệ số các mức phụ cấp lương của người lao động.

1/1997-12/1999: 144.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/1/1997, mức lương tối thiểu được điều chỉnh thành 144.000 đồng/tháng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 6-CP năm 1997. Mức lương này áp dụng đối với công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, lực lượng vũ trang; cán bộ y tế xã, phường hưởng lương.

1/2000-12/2000: 180.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2000, mức tiền lương tối thiểu được nâng từ 144.000 đồng/tháng lên 180.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 175/1999/NĐ-CP (áp dụng đối với các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước).

Từ thời điểm áp dụng một mức lương cơ sở chung cho lao động khu vực công đến nay, mức lương này đã điều chỉnh 19 lần (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

1/2001-12/2002: 210.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2001, theo quy định tại Điều 1 Nghị định 77/2000/NĐ-CP, mức lương tối thiểu được điều chỉnh từ 180.000 đồng/tháng lên 210.000 đồng/tháng (áp dụng đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước và người lao động trong các doanh nghiệp).

1/2003-9/2005: 290.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2003, mức lương tối thiểu của các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước và người lao động trong các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) được điều chỉnh từ 210.000 đồng/tháng lên 290.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 03/2003/NĐ-CP.

Từ ngày 1/10/2004, mức lương tối thiểu chung được ban hành tại Nghị định 203/2004/NĐ-CP, thay thế mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 03/2003/NĐ-CP. Mức lương tối thiểu chung từ ngày 1/10/2004 vẫn là 290.000 đồng/tháng nhưng đối tượng được mở rộng, áp dụng cho người lao động ở cả 2 khu vực công và tư nhân.

Mức lương tối thiểu chung áp dụng cho người lao động cả khu vực công và tư nhân (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

10/2005-9/2006: 350.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/10/2005, mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh từ 290.000 đồng/tháng lên 350.000 đồng/tháng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 118/2005/NĐ-CP.

10/2006-12/2007: 450.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/10/2006, mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh từ 350.000 đồng/tháng lên 450.000 đồng/tháng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 94/2006/NĐ-CP

1/2008-4/2009: 540.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2008, theo quy định tại Điều 1 Nghị định 166/2007/NĐ-CP, mức lương tối thiểu chung để trả công cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường là 540.000 đồng/tháng.

5/2009-4/2010: 650.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2008, mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh từ 540.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 33/2009/NĐ-CP.

Lương cơ sở không chỉ để tính thang, bảng lương mà còn áp dụng tính các chế độ khác của người lao động khu vực công (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

5/2010-4/2011: 730.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/5/2010, tại Điều 1 Nghị định 28/2010/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung là 730.000 đồng/tháng.

5/2011-4/2012: 830.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/5/2011, mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh từ 730.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 22/2011/NĐ-CP.

5/2012-6/2013: 1.050.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/5/2012, tại Điều 1 Nghị định 31/2012/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng.

7/2013-4/2016: 1.150.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2013, Chính phủ không còn quy định mức lương tối thiểu chung mà tách thành lương tối thiểu áp dụng cho người lao động khu vực tư nhân và lương cơ sở áp dụng cho người lao động khu vực công (cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang). Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 66/2013/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2013, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở dự kiến tăng định kỳ hằng năm nhưng có thời điểm kéo dài 2-3 năm (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

5/2016-6/2017: 1.210.000 đồng/tháng

Tại Điều 3 Nghị định 47/2016/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 1/5/2016 là 1.210.000 đồng/tháng.

7/2017-6/2018: 1.300.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP.

7/2018-6/2019: 1.390.000 đồng/tháng

Tại Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2018 là 1.390.000 đồng/tháng.

7/2019-6/2023: 1.490.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

7/2023-6/2024: 1.800.000 đồng/tháng

Tại Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2013 là 1.800.000 đồng/tháng.

Người lao động khu vực công đang mong chờ đợt tăng lương cơ sở tiếp theo (Ảnh: Tùng Nguyên).

Từ tháng 7/2024 đến nay: 2.340.000 đồng/tháng

Lần điều chỉnh nâng mức lương cơ sở gần đây nhất là từ ngày 1/7/2024. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2024 là 2.340.000 đồng/tháng.

Dự kiến tăng từ ngày 1/7/2026

Ngày 9/3, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến sẽ tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026, mức tăng là khoảng 8%.

Lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2.530.000 đồng/tháng.