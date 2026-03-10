Lương dự kiến tăng 8% từ 1/7, công chức vừa mừng vừa lo

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, anh N.T.H. - công chức ở huyện cũ - chuyển về Ban xây dựng Đảng của một phường trên địa bàn Hà Nội. Công việc nhiều hơn gấp 2-3 lần. Mỗi ngày, anh phải tập trung cao độ làm việc, xử lý hoàn tất các công việc dang dở.

"Trước khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, mỗi công chức như chúng tôi đều phải nỗ lực, dồn nhiều tâm sức. Chính vì thế, khi nghe đến chủ trương tăng lương, ai cũng nhiều kỳ vọng", nam công chức chia sẻ.

Chiều 9/3, anh đọc được thông tin báo chí đăng tải từ buổi tiếp xúc cử tri tại Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ ngày 1/7 dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Anh H. nhận định, đây là lần đầu tiên lãnh đạo Chính phủ nêu mức tăng lương dự kiến sau khi công bố sẽ điều chỉnh trong năm 2026.

Anh phân tích, nếu tăng 8% so với lương cơ sở 2,34 hiện hành thì mức lương mới dự kiến là 2,53 triệu đồng/tháng. Với hơn 10 năm làm việc trong cơ quan nhà nước, nam công chức nhẩm tính mỗi tháng anh được tăng 632.700 đồng, tương ứng với hệ số 3,33.

Theo anh, trong bối cảnh vật giá leo thang, mức tăng này chỉ đảm bảo bù trượt giá. Dù không được như kỳ vọng ban đầu, song anh N.T.H. cũng cho rằng tỷ lệ tăng 8% được cơ quan liên quan tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách cùng với nhiều yếu tố khác.

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh thêm 8% so với mức 2,34 triệu đồng/tháng hiện hành (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn).

"Nghe tin tăng lương tôi thấy vừa mừng vừa lo", chị N.T.T.D. - viên chức trong một đơn vị sự nghiệp ở Hà Nội cho hay.

Chị kể vui vì mỗi tháng có thêm thu nhập. Song nữ viên chức lo lắng khi lương chưa được tăng thì giá cả ngoài chợ đã... nhảy.

15 năm công tác, chị D. có hệ số lương 3,99. Dù khối lượng công việc không thua kém như công chức, nhưng những viên chức như chị chịu thiệt thòi khi không được hưởng hệ số tăng thêm 0,8 theo Luật Thủ đô.

"Mỗi tháng nhận về khoản lương chằn chặn 9 triệu đồng rất khó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu tại Hà Nội. Thêm vào đó, gần đây giá cả nhiều mặt hàng lại tăng nhanh chóng có thể khiến việc tăng lương mất đi nhiều ý nghĩa", nữ viên chức thở dài.

Từ thực tế, chị mong Chính phủ có những động thái kiểm soát giá cả, lạm phát để việc tăng lương thực sự có ý nghĩa với những công chức, viên chức.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc điều chỉnh tiền lương trên được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn với kết quả công việc, tạo nguồn để các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại theo KPI hiệu quả công việc, bảo đảm trả lương thưởng đúng người, đúng việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Bộ Nội vụ đang tập trung hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, trong đó có đề xuất sửa đổi bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo với một số chức danh.

Bộ cũng nỗ lực phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026.

Gần đây nhất, từ 1/7/2024, lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, theo Nghị định 73 của Chính phủ.