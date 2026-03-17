20 năm làm đại biểu Quốc hội với trăn trở khi cải cách tiền lương bị trễ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trên toàn quốc với số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.188.970 (đạt tỷ lệ 99,68%). Phóng viên Dân trí có cuộc trao đổi với TS Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Xã hội) về những kỷ niệm khó phai trong quãng thời gian 20 năm là đại biểu Quốc hội cũng như những kỳ vọng của ông về Quốc hội khóa mới.

Phía sau mỗi quyết sách là cuộc sống của hàng triệu người lao động

Là đại biểu 4 khóa của Quốc hội (khóa XI-XIV), cũng từng là 1 trong 2 trường hợp đặc biệt được đề xuất lựa chọn để tái cử ở khóa XV, chắc hẳn những kỷ niệm về ngày đầu khi “lọt vào mắt” cử tri vẫn còn đọng lại trong ông?

- Ngay từ những ngày đầu tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, tôi hiểu rằng sức mạnh của lá phiếu chính là niềm tin của cử tri đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân. Vì vậy, tôi luôn chọn cách gần dân, lắng nghe dân và đối thoại thẳng thắn, không né tránh vấn đề.

Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi trong những ngày đầu làm đại biểu Quốc hội không phải ở nghị trường, mà là những cuộc gặp gỡ rất đời thường với cử tri ở cơ sở. Khi bà con chia sẻ những chuyện sát sườn của cuộc sống, tôi hiểu trách nhiệm của người đại biểu là phải lắng nghe đầy đủ và theo đuổi kiến nghị của họ đến cùng.

Ví dụ như đề xuất cấp lại bằng liệt sỹ cho quân nhân hy sinh thất lạc hồ sơ (liệt sỹ Lê Đức Chế); kiến nghị chính sách tiền lương cho giáo viên mầm non mẫu giáo (đặc biệt giáo viên vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số); vấn đề bảo hiểm xã hội một lần; vấn đề điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, khu vực sản xuất kinh doanh…

Hơn 20 năm qua, tôi chỉ giữ một nguyên tắc: Gần dân, nói thật với dân và làm hết trách nhiệm với những vấn đề an sinh của người dân. Những nội dung tôi theo đuổi như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội… đều bắt nguồn từ chính đời sống và mong mỏi của cử tri. Có lẽ chính sự chân thành đó đã giúp tôi dần “lọt vào mắt” cử tri và được họ tin tưởng qua nhiều nhiệm kỳ.

Suốt chặng đường dài trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, ông đã ghi dấu đậm nét nhất trong việc tham gia bàn thảo các chính sách sát sườn, tác động sâu rộng với cử tri ở những kỳ họp Quốc hội nào?

- Trong hơn hai thập kỷ làm đại biểu Quốc hội, mỗi kỳ họp đều để lại những dấu ấn riêng. Nhưng với tôi, những kỳ họp thảo luận và quyết định các chính sách lớn về an sinh xã hội luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Đó là những thời điểm Quốc hội thảo luận về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo và các chính sách bảo đảm đời sống cho người dân, bởi phía sau mỗi quyết sách ấy là cuộc sống của hàng triệu người lao động và gia đình họ. Được tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tiếng nói của cử tri vào những chính sách đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào lớn nhất của tôi trong suốt thời gian hoạt động nghị trường.

Tuy nhiên, kỳ họp ghi dấu đậm nét nhất trong sự nghiệp của tôi là kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIII, ngày 22/6/2015, khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc dừng thực hiện Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 liên quan đến hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Khi đó, tôi là một trong những người đã kiên trì bảo vệ Điều 60 vì cho rằng đó là quy định mang tính nhân văn, nhằm bảo đảm mục tiêu an sinh lâu dài cho người lao động. Nhưng sau khi nghị quyết được ban hành, số người rút bảo hiểm xã hội một lần tăng rất nhanh, bình quân mỗi năm gần 700.000 người, trong khi số lao động tham gia mới chỉ hơn 1 triệu người, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân theo Nghị quyết số 28 của Trung ương.

Chính thực tiễn đó buộc Quốc hội sau này phải tiếp tục sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng hạn chế việc rút một lần và khuyến khích mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Và cho đến hôm nay, điều tôi vẫn luôn trăn trở là làm sao để mỗi người lao động hiểu rằng bảo hiểm xã hội không chỉ là một khoản tiền trước mắt, mà là điểm tựa an sinh cho cả cuộc đời.

Bởi suy cho cùng, sức mạnh của một hệ thống an sinh không nằm ở những con số trên giấy, mà ở việc nó có giữ được người lao động ở lại với niềm tin vào tương lai hay không.

Kiên định với chính sách cải cách tiền lương, mở rộng bảo hiểm xã hội toàn dân

Vốn là đại biểu có thế mạnh nhất về lĩnh vực chuyên môn như chính sách người có công, chính sách xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, chính sách tiền lương, ông có thể điểm lại những chính sách lớn về an sinh, xã hội nào đã thực hiện được và những điều còn dang dở mà ông nuối tiếc trong những kỳ Quốc hội qua?

- Quãng thời gian đó, tôi may mắn được theo đuổi khá sâu các chính sách liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội và hệ thống an sinh xã hội cho người lao động. Đó là những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống của hàng chục triệu người dân và cũng là thước đo quan trọng của sự tiến bộ xã hội.

Trong chặng đường ấy, nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã từng bước được thể chế hóa và đi vào cuộc sống: Cải cách chính sách tiền lương, điều chỉnh lương tối thiểu, nâng mức lương cơ sở, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và từng bước hoàn thiện hệ thống an sinh cho người lao động.

Những kết quả đó cho thấy nỗ lực rất lớn của Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng một nền an sinh xã hội ngày càng toàn diện và tiến bộ hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn những điều khiến tôi trăn trở. Cải cách tiền lương nhiều lần phải lùi lại do điều kiện kinh tế và cân đối ngân sách; mức lương của khu vực công vẫn chưa thực sự bảo đảm đời sống để người làm việc khu vực công có thể sống được bằng lương. Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt ở khu vực phi chính thức, vẫn còn thấp; tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần còn lớn, ảnh hưởng đến mục tiêu bảo đảm an sinh lâu dài.

Vì vậy, điều tôi luôn mong muốn là tiếp tục kiên định cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiền lương thực sự là thu nhập chính của người lao động, đồng thời mở rộng bảo hiểm xã hội toàn dân để mọi người lao động đều có điểm tựa khi về già.

Bởi lẽ, một quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững khi mỗi người lao động được bảo đảm bằng một hệ thống tiền lương công bằng và một nền an sinh xã hội đủ vững để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đại biểu phải biến lời hứa trước cử tri thành hành động

Với kinh nghiệm, bản lĩnh trong chặng đường dài làm đại biểu Quốc hội, ông có đưa ra lời khuyên cũng như gửi gắm thông điệp, mong muốn gì đối với người đại biểu đại diện của nhân dân trong khóa tới đây?

- Tôi chỉ có một điều muốn gửi tới các đại biểu của nhiệm kỳ tới: Đã nhận lá phiếu của nhân dân thì phải sống và hành động xứng đáng với niềm tin ấy. Người đại biểu không chỉ là người tham gia nghị trường, mà trước hết phải là người gần dân, hiểu dân và lắng nghe tiếng nói từ cuộc sống hằng ngày của nhân dân. Đại biểu phải nói đúng điều dân mong, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của dân và theo đuổi đến cùng những vấn đề cử tri đã gửi gắm.

Thực tiễn cho thấy, nhân dân không đánh giá một đại biểu qua những lời nói nhiều hay ít trên diễn đàn, mà qua bản lĩnh, trách nhiệm và sự kiên trì trong việc biến những lời hứa trước cử tri thành hành động cụ thể.

Một người đại biểu thực sự của dân phải dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Về bản chất, giá trị của người đại biểu không nằm ở vị trí mình đang giữ, mà ở chỗ sau mỗi nhiệm kỳ, nhân dân vẫn còn nhắc đến mình bằng hai chữ giản dị nhưng thiêng liêng: Xứng đáng với niềm tin của dân.

Sau khi tìm được những đại biểu dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, vậy niềm tin của ông dành cho kỳ Quốc hội sắp tới, đặc biệt là kỳ vọng với ngành Nội vụ trong nhiệm kỳ này ra sao?

- Tôi tin rằng Quốc hội khóa tới sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong tư duy và phương thức hoạt động, hành động quyết liệt hơn vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu cải cách sâu rộng, Quốc hội cần tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm của quyền lực nhà nước, là nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước nhân dân.

Riêng với ngành Nội vụ, tôi kỳ vọng ngành sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự liêm chính, chuyên nghiệp, tận tụy và có khát vọng cống hiến. Đây là yếu tố then chốt để bộ máy nhà nước ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bởi suy cho cùng, mọi cải cách về thể chế hay tổ chức bộ máy chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi quyết sách của Nhà nước đều hướng tới mục tiêu cao nhất: Phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo động lực cho đất nước phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn ông đã chia sẻ!