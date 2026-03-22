Đơn vị sự nghiệp có thể được chấm điểm để sắp xếp, nâng chất lượng đội ngũ

Theo dự thảo Nghị định quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức, công tác đánh giá không còn dừng ở nhận xét định tính mà được thiết kế theo hướng chấm điểm cụ thể, có cấu trúc rõ ràng, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đây được xem là bước thay đổi đáng chú ý trong cách thức quản lý khu vực sự nghiệp công, trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và tinh gọn bộ máy đang được đặt ra.

Chấm điểm theo hai nhóm tiêu chí

Dự thảo quy định việc đánh giá đơn vị sự nghiệp công lập dựa trên hai nhóm tiêu chí chính gồm tiêu chí chung và tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nhóm tiêu chí kết quả chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh mức độ hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, chất lượng cung ứng dịch vụ công và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Khác với trước đây, khi việc đánh giá chủ yếu dựa vào nhận xét tổng hợp cuối năm, dự thảo nêu yêu cầu việc theo dõi, đánh giá phải được thực hiện thường xuyên theo tháng, quý hoặc theo chu kỳ công việc. Kết quả đánh giá được tích lũy, tổng hợp thành điểm số cuối năm để làm căn cứ xếp loại.

Đáng chú ý, mỗi nhiệm vụ, công việc đều phải gắn với sản phẩm cụ thể và được đo lường bằng các tiêu chí như số lượng, chất lượng, tiến độ. Điều này nhằm khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, thiếu cơ sở định lượng, đồng thời tạo điều kiện so sánh giữa các đơn vị.

Việc đưa thang điểm vào đánh giá cũng giúp phân hóa rõ hơn kết quả xếp loại, thay cho tình trạng phần lớn đơn vị đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ như trước.

Dự kiến việc đánh giá đơn vị sự nghiệp công lập dựa trên hai nhóm tiêu chí chính gồm tiêu chí chung và tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: Mạnh Quân).

Không chỉ xếp loại, phải đề xuất phương án xử lý

Một điểm mới đáng chú ý là việc đánh giá các đơn vị sự nghiệp không dừng ở xếp loại mà đi kèm yêu cầu đề xuất phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Theo mẫu phiếu đánh giá (gửi kèm hồ sơ dự thảo), sau khi tổng hợp điểm và xếp loại, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải đưa ra phương án xử lý phù hợp trên cơ sở kết quả đánh giá . Nội dung này có thể bao gồm việc khen thưởng, bố trí, sử dụng lại nhân sự, điều chỉnh nhiệm vụ hoặc các biện pháp khác theo quy định.

Theo quy định tại Điều 17 dự thảo và mẫu phiếu đánh giá, kết quả đánh giá phải đi kèm đề xuất phương án xử lý (khen thưởng, điều chỉnh nhiệm vụ, bố trí lại…). Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả xếp loại cũng là căn cứ để người đứng đầu chịu trách nhiệm và cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp quản lý tương ứng. Kết quả đánh giá trở thành căn cứ trực tiếp để đưa ra các quyết định liên quan đến tổ chức và nhân sự, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, cơ chế này cũng tạo áp lực buộc các đơn vị và người đứng đầu phải quan tâm hơn đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ, bởi kết quả đánh giá sẽ gắn với các quyết định quản lý cụ thể.

Áp trách nhiệm người đứng đầu

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu liên thông giữa đánh giá đơn vị và đánh giá viên chức. Kết quả hoạt động của đơn vị được phân rõ thành nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân, từ đó làm căn cứ đánh giá viên chức theo vị trí việc làm.

Theo mẫu phiếu, viên chức được chấm điểm theo hai nhóm tiêu chí tương tự, gồm tiêu chí chung và kết quả thực hiện nhiệm vụ, với tổng điểm được tổng hợp trong năm và dùng để xếp loại chất lượng .

Cách tiếp cận này giúp bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống, hạn chế tình trạng đơn vị hoạt động kém hiệu quả nhưng cá nhân vẫn được đánh giá cao.

Bên cạnh đó, kết quả đánh giá đơn vị cũng gắn trực tiếp với trách nhiệm của người đứng đầu. Trong trường hợp đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động kém hiệu quả, lãnh đạo đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Việc thiết kế cơ chế đánh giá theo hướng chấm điểm, gắn với kết quả đầu ra và đi kèm phương án xử lý cho thấy nỗ lực chuyển đổi từ cách đánh giá mang tính hình thức sang đánh giá thực chất. Qua đó, cơ quan quản lý có thêm công cụ để đo lường hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo động lực và áp lực cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ và dịch vụ công trong khu vực sự nghiệp.