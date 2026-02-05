5 hài cốt liệt sỹ trong vườn keo tràm, xác định được danh tính 2 người

Ngày 5/2, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2/5 liệt sỹ mới được quy tập tại thôn Trại Cá, xã Đakrông.

Hai liệt sỹ đã xác định được danh tính là Nguyễn Minh Thuận, quê Thái Nguyên và Trịnh Ngọc Tạc, quê ở Thanh Hóa.

Di vật là mảnh giấy ghi tên liệt sỹ Nguyễn Minh Thuận (Ảnh: Đội 584 Quảng Trị).

Việc xác định danh tính liệt sỹ được thực hiện nhanh chóng nhờ thông tin trên các di vật kèm theo. Trong đó, hài cốt liệt sỹ Nguyễn Minh Thuận có mảnh giấy ghi họ tên, hài cốt liệt sỹ Trịnh Ngọc Tạc có mảnh đạn khắc tên.

Sau khi có kết luận chính thức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tỉnh này và các đơn vị liên quan tổ chức đưa hài cốt các liệt sỹ Nguyễn Minh Thuận và Trịnh Ngọc Tạc về quê hương an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Lễ truy điệu và an táng liệt sỹ Trịnh Ngọc Tạc tại quê nhà Thanh Hóa (Ảnh: An Nguyễn).

Trong 5 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại thôn Trại Cá, cơ quan chức năng cũng phát hiện 2 di vật khắc tên khác, gồm mảnh giấy có nội dung “Trần Văn Siếu, 3/3 (hoặc 8/8)” và cây bút khắc tên “Vương Chí Cao”.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục rà soát, làm rõ danh tính các hài cốt liệt sỹ này.

Các di vật liệt sỹ được tìm thấy (Ảnh: Đội 584 Quảng Trị).

Như Dân trí đã thông tin, từ ngày 9 đến 20/1, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện và cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ tại thôn Trại Cá, xã Đakrông.

Vị trí tìm thấy các hài cốt liệt sỹ nằm trong rừng keo tràm của người dân, kèm nhiều di vật như dao, dây thắt lưng, hộp tiếp đạn, đồng hồ đeo tay... Đặc biệt, trong số đó có nhiều di vật khắc tên. Đây là cơ sở giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh quá trình xác minh danh tính, sớm báo tin cho gia đình và thân nhân các liệt sỹ.