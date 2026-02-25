Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội thế nào để lương hưu cao?

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là căn cứ quan trọng để xác định mức đóng, quyền lợi và chế độ an sinh của người lao động.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn chi tiết về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Công văn 1198/CTL&BHXH-BHXH của Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ).

Theo điểm b khoản 1 Điều 31 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đối với người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng.

Quy định về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa: Ngọc Nam).

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương tính theo tháng, được xây dựng theo thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và ghi trong hợp đồng lao động.

Các khoản phụ cấp lương để nhằm bù đắp điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt hoặc mức độ thu hút lao động mà tiền lương chưa tính đủ; không bao gồm các khoản phụ cấp mang tính biến động theo năng suất, chất lượng hoặc quá trình làm việc.

Các khoản bổ sung khác là các khoản xác định được mức tiền cụ thể, thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung phụ thuộc vào năng suất hoặc kết quả công việc.

Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động không chỉ là thu nhập hằng tháng, mà còn là căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gắn trực tiếp với quyền lợi lâu dài của người lao động.

Theo cơ quan này, việc đóng bảo hiểm xã hội đúng và đủ theo mức lương thỏa thuận giúp người lao động được bảo đảm các chế độ quan trọng như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất.

Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động minh bạch, bền vững.

Vì vậy, cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết, mỗi người lao động cần quan tâm đến mức lương ghi trong hợp đồng và việc đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, hướng tới an sinh xã hội lâu dài và ổn định.

Hiện nay, cả nước có hơn 3,5 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp. Năm 2024, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng. Chênh lệch tiền lương đóng giữa 2 nhóm đối tượng trên khoảng 9%.

Tính hết năm 2023, mức lương hưu bình quân của nhóm khi nghỉ hưu hưởng chế độ tiền lương của nhà nước là 6,1 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, người hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội có mức bình quân là 5,6 triệu đồng/người/tháng.