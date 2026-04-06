2 hài cốt chôn kèm ống nhựa, lọ thủy tinh có thể chứa danh tính liệt sỹ

Chiều 6/4, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 xác nhận thông tin trên. Các hài cốt lần lượt được phát hiện vào ngày 2 và 6/4 tại khu vực núi Chà Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập.

Hài cốt liệt sỹ kèm di vật được tìm thấy (Ảnh: Võ Đông).

Các hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1,5m, kèm nhiều di vật, như võng nguyên chiếc dùng để gói buộc hài cốt, cúc quần áo, dây lưng, cuộn dây dù, vỏ đạn K54, tăng nguyên tấm, vải dù, túi tử sỹ...

Đáng chú ý, kèm theo 2 hài cốt liệt sỹ vừa tìm thấy, lực lượng quy tập phát hiện một ống nhựa và một ống thủy tinh nghi chứa thông tin về liệt sỹ.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sỹ được đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị để hương khói, bảo quản và thực hiện các thủ tục xác minh danh tính.

Từ đầu tháng 3 đến nay, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm và cất bốc được 8 hài cốt liệt sỹ ở xã Hướng Lập (Ảnh: Võ Đông).

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng núi Chà Lỳ.

Từ đầu tháng 3 đến nay, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm và cất bốc được 8 hài cốt liệt sỹ ở xã Hướng Lập, trong đó khu vực núi Chà Lỳ có 6 hài cốt.