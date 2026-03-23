Hài cốt liệt sỹ ghim nhiều mảnh đạn, đinh ở chiến trường Quảng Trị

Hài cốt liệt sỹ được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 phát hiện vào khoảng 8h45 ngày 23/3, tại khu vực rừng núi Cha Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt nằm ở độ sâu 1m, kèm nhiều di vật, gồm tăng võng nguyên bộ, 11 cúc áo quần, 1 cuộn dây thông tin, nhiều mảnh đạn và đinh ghim.

Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Đình Phi).

Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sỹ cùng di vật được lực lượng chức năng đưa về bảo quản, hương khói tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, đồng thời làm các thủ tục xác định thông tin.

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang mở rộng tìm kiếm xung quanh khu vực rừng núi Cha Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập.

Tìm kiếm hài cốt trong hang đá ở xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Võ Đông).

Vào đầu tháng 3, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cũng phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ tại xã Hướng Lập.

Trong đó, một hài cốt được phát hiện ở cửa hang đá ở núi Cỏ Chuối, thôn Cu Bai, xã Hướng Lập. Hài cốt còn lại được tìm thấy trong hang đá thuộc núi Cô Loong, thôn Sê Pu, xã Hướng Lập.

Di vật kèm theo các hài cốt liệt sỹ, gồm: tăng, vải dù, bật lửa, bàn chải đánh răng, bộ cờ tướng, đồng tiền mệnh giá 2 xu phát hành năm 1958, đèn pha ô tô, lọ thuốc tiêm, lọ penicillin, hộp dầu, vỏ đạn K54, đạn AK...